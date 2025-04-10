С начала года украинцы приобрели почти 9 тысяч подержанных автомобилей из США

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 апреля 2025, 11:53 Читати українською

С начала года украинцы приобрели почти 9 тысяч подержанных автомобилей из США

В I квартале 2025 года свою первую регистрацию в Украине прошли 8984 подержанных легковых автомобилей из США, сообщает Укравтопром.

В I квартале 2025 года свою первую регистрацию в Украине прошли 8984 подержанных легковых автомобилей из США, сообщает Укравтопром.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахКакие авто выбиралиНаибольшая доля из этого количества (42%) — электромобили.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Какие авто выбирали

  • Наибольшая доля из этого количества (42%) — электромобили.
  • Бензиновые автомобили охватили 41%.
  • Гибридному авто принадлежит — 7%.
  • Дизельным и авто с ГБО по 5%.

Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк с января по март — 6 лет.

Топ-10 подержанных авто, изготовленных в США

  • Tesla Model Y — 1176 ед.;
  • Tesla Model 3 — 1119 ед.
  • Ford Escape — 636 ед.;
  • Jepp Cherokee — 511 ед.;
  • Nissan Rogue — 446 ед.;
  • VW Passat — 413 ед.;
  • Chevrolet Bolt — 412 ед.;
  • BMW X3 — 384 ед.;
  • BMW X5 — 381 ед.;
  • Tesla Model S — 360 ед.

Выгодно оформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
10 апреля 2025, 11:58
#
В Україні водії, які мають значні борги з аліментів, можуть втратити право керування авто. Щоб уникнути цього, слід якнайшвидше погасити заборгованість.
Про це повідомляє SUV News із посиланням на юристів.
Законодавство України передбачає, що обмеження на водійські права можуть застосовуватися не лише за порушення правил дорожнього руху, а й за невиконання судових рішень щодо сплати аліментів. Виконавча служба має повноваження ініціювати такі санкції щодо боржників.
Процедура позбавлення водійських прав працює за чітким алгоритмом:
дані про боржника потрапляють до єдиної бази, і під час перевірки документів поліцейські можуть вилучити його водійське посвідчення.
Якщо водій був поінформований про обмеження, але свідомо це ігнорував, йому загрожує додатковий штраф і тимчасове позбавлення права керування авто на строк до шести місяців — навіть після погашення боргу.
Юристи радять водіям, які зобов’язані сплачувати аліменти, регулярно перевіряти стан своїх фінансових зобов’язань та уникати заборгованостей. Це допоможе уникнути несподіваних проблем на дорозі.
«Часто водії дізнаються про позбавлення прав тільки під час зупинки автомобіля поліцією, що створює масу незручностей, особливо якщо людина перебуває далеко від дому або використовує автомобіль для роботи», — зазначають експерти.
+
0
bonv
bonv
10 апреля 2025, 11:58
#
Ця норма діє в Україні вже кілька років і довела свою ефективність. За словами фахівців, вона стала потужним стимулом для своєчасної сплати аліментів, допомагаючи забезпечити фінансову підтримку дітей.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами