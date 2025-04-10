В I квартале 2025 года свою первую регистрацию в Украине прошли 8984 подержанных легковых автомобилей из США, сообщает Укравтопром.
С начала года украинцы приобрели почти 9 тысяч подержанных автомобилей из США
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Какие авто выбирали
- Наибольшая доля из этого количества (42%) — электромобили.
- Бензиновые автомобили охватили 41%.
- Гибридному авто принадлежит — 7%.
- Дизельным и авто с ГБО по 5%.
Средний возраст «американцев» с пробегом, пополнившим украинский автопарк с января по март — 6 лет.
Топ-10 подержанных авто, изготовленных в США
- Tesla Model Y — 1176 ед.;
- Tesla Model 3 — 1119 ед.
- Ford Escape — 636 ед.;
- Jepp Cherokee — 511 ед.;
- Nissan Rogue — 446 ед.;
- VW Passat — 413 ед.;
- Chevrolet Bolt — 412 ед.;
- BMW X3 — 384 ед.;
- BMW X5 — 381 ед.;
- Tesla Model S — 360 ед.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Про це повідомляє SUV News із посиланням на юристів.
Законодавство України передбачає, що обмеження на водійські права можуть застосовуватися не лише за порушення правил дорожнього руху, а й за невиконання судових рішень щодо сплати аліментів. Виконавча служба має повноваження ініціювати такі санкції щодо боржників.
Процедура позбавлення водійських прав працює за чітким алгоритмом:
дані про боржника потрапляють до єдиної бази, і під час перевірки документів поліцейські можуть вилучити його водійське посвідчення.
Якщо водій був поінформований про обмеження, але свідомо це ігнорував, йому загрожує додатковий штраф і тимчасове позбавлення права керування авто на строк до шести місяців — навіть після погашення боргу.
Юристи радять водіям, які зобов’язані сплачувати аліменти, регулярно перевіряти стан своїх фінансових зобов’язань та уникати заборгованостей. Це допоможе уникнути несподіваних проблем на дорозі.
«Часто водії дізнаються про позбавлення прав тільки під час зупинки автомобіля поліцією, що створює масу незручностей, особливо якщо людина перебуває далеко від дому або використовує автомобіль для роботи», — зазначають експерти.