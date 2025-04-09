Переводы на счета родственникам не облагаются налогом — Гетманцев

В Украине денежные подарки и наследство от близких родственников, а также возвращенные ссуды не подлежат налогообложению. Обложению подлежит только реальный доход, а не каждый перевод на карту. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев на фоне сообщений в СМИ о налогообложении переводов.

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«Платежи на счета родственникам не облагаются налогами, не облагались налогом и не облагаться налогом», — отметил Гетманцев.

В соответствии с требованиями ст. 174 НКУ по 0 ставке облагаются налогом объекты наследства и дарения, наследуемые членами семьи физического лица, относящегося к первой и второй степени родства (пп.14.1.263 п. 14.1 ст. 14 НКУ муж, жена, дети мужа и жены, родители, родители, родители)

То есть получение подарка от указанных выше родственников, в том числе в виде денежных средств, полученных на расчетный счет, не подлежат ни декларированию, ни налогообложению.

Также в соответствии с пп.165.1.31 не облагаются налогом доходы в виде возвратной финансовой помощи, то есть если вам кто-то (кто-либо) одолжил деньги, а вы их вернули, то это также не является объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

То есть сам по себе платеж не является основанием для декларирования и налогообложения, если он не является доходом лица от налогового агента (предпринимателя). А если есть доход, то да, подлежит.

Доступа к счетам и банковской тайне

«У ГНС нет доступа к счетам и банковской тайне. Процедура раскрытия очень сложна. Скажем, жулики из банка Конкорд не дают ее раскрыть через суды уже два года. А там потери на миллиарды… Банковскую тайну мы не планируем раскрывать по крайней мере, пока реформа налоговой не будет завершена и точно не будем до конца войны», — отметил глава финансового комитета.