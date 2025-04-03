«єВідновлення»: Украинцы получат выплаты на строительство новых домов на своей земле

Программа «єВідновлення» теперь позволяет направлять компенсацию за разрушенное россией жилье на строительство дома на собственном земельном участке. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Совершенствуем алгоритм получения компенсации за уничтоженное индивидуальное жилье для его восстановления», — отметил Шмыгаль.

Вицепремьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что это решение расширило программу «єВідновлення».

«Получайте компенсацию за уничтоженное жилье и самостоятельно стройте новый дом на своей земле. Восстанавливайте, если вы владелец земельного участка на территории, где нет активных боевых действий», — сообщил Федоров.

Он уточнил, что первые 600 семей получат средства на восстановление на своем участке уже на этой неделе.

Как воспользоваться услугой

Для получения средств за разрушенное жилье необходимо подать заявление о получении компенсации за уничтоженное жилье, выбрав денежную компенсацию через «Дию» или в ЦНАПе. Чтобы воспользоваться услугой онлайн, нужно:

в «Дие» в разделе «Сервисы» выбрать «єВідновлення»;

из списка выбрать «Выплата на строительство» и кликнуть «Подробнее»;

нажать «Просмотр деталей» и проверить данные;

кликнуть «Выбрать объект» и выбрать объект, на котором начнется строительство;

нажать «Подтвердить» и выбрать счет для выплаты;

проверить личные данные и нажать «Отправить».

После рассмотрения будет назначена сумма компенсации, которая отразится в «Дие». Следующий шаг — регистрация сообщения о начале строительных работ на портале «Дия» или в ЦНАПе.

Получение средств в два этапа

В Министерстве развития общин и территорий заявили, что получение средств происходит в два этапа: сначала 50%, а после отчета еще 50%. Отчет подается после израсходования 90% первого транша компенсации.

Также нужно прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости, но только после того, как будет начислена компенсация в «Дие».

«У вас есть 18 месяцев для расхода первого транша и 36 месяцев для проведения строительных работ в целом. После их завершения необходимо предоставить финальный отчет», — говорится в сообщении.

Средства, полученные в пределах компенсации, можно израсходовать на четко определенные цели:

разработка проектной документации;

закупка строительных материалов;

оплата строительных работ.

Напомним

«Минфин» писал, что в Украине начата выдача ипотечных кредитов по программе льготного кредитования «єОселя», в которых для уплаты первого взноса используются жилищные сертификаты «єВідновлення», предоставляемые за уничтоженное жилье.