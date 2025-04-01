Две ведущие государственные компании Индии по переработке нефти — Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp. — лихорадочно ищут новых партнеров для поставки сырья, обращая взгляды к Ближнему Востоку, Северному морю и побережью Средиземного моря. Об этом говорит Bloomberg.
Индия бросается на поиски свежих источников нефти из-за намеков Трампа на давление против россии
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Что побуждало к действиям
Поиски начали после резких слов Дональда Трампа, пригрозившего карательными мерами странам, которые не прекратят покупать российскую нефть, если москва откажется от переговоров о мире в Украине. Его заявление уже взбудоражило рынки: в понедельник американская нефть марки West Texas Intermediate подпрыгнула на 3,1%, оживив торги фьючерсами.
Как Индия дошла до этого
Еще до 2022 года россия почти не была на радарах индийских нефтяных закупок, но с началом войны Дели резко вернулся к ее ресурсам, став вторым по величине клиентом после Китая. В 2024 году на долю российского сырья, в частности, сорта Urals из западных портов, пришлось около 40% всего импорта Индии. Благодаря низким ценам, страна сократила заказы из Африки и Ближнего Востока. Но теперь, испуганные перспективой санкций, индийские переработчики активно изучают рынок, чтобы найти другие варианты и ослабить связь с российскими поставками.
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