Индия бросается на поиски свежих источников нефти из-за намеков Трампа на давление против россии

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Что побуждало к действиям

Поиски начали после резких слов Дональда Трампа, пригрозившего карательными мерами странам, которые не прекратят покупать российскую нефть, если москва откажется от переговоров о мире в Украине. Его заявление уже взбудоражило рынки: в понедельник американская нефть марки West Texas Intermediate подпрыгнула на 3,1%, оживив торги фьючерсами.

Как Индия дошла до этого

Еще до 2022 года россия почти не была на радарах индийских нефтяных закупок, но с началом войны Дели резко вернулся к ее ресурсам, став вторым по величине клиентом после Китая. В 2024 году на долю российского сырья, в частности, сорта Urals из западных портов, пришлось около 40% всего импорта Индии. Благодаря низким ценам, страна сократила заказы из Африки и Ближнего Востока. Но теперь, испуганные перспективой санкций, индийские переработчики активно изучают рынок, чтобы найти другие варианты и ослабить связь с российскими поставками.