Население перевкладывается из валюты в гривню: какую даходность дают мелкие банки

Украинцы забирают деньги из валютных вкладов и перевкладывают их в гривну. В феврале, по данным ФГВФЛ, вклады в СКВ сократились на 1,2 млрд грн, в то же время гривневые — выросли на 14 млрд грн. Сколько можно заработать сейчас на вкладе в банке с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — расскажем в свежем обзоре «Минфина».

Одна из причин такого изменения настроений банковских клиентов — постепенный рост доходности гривневых вкладов. Банкиры начали пересматривать свои депозитные предложения после повышения учетной ставки и увеличения доходности депозитных сертификатов НБУ.

По данным Фонда гарантирования вкладов, на начало марта в гривне сумма вкладов составила 897,6 млрд грн, в СКВ — эквивалент 493,5 млрд грн. В феврале вкладов увеличилось на 12,7 млрд грн, по состоянию на 1 марта на депозитах физлиц 1,39 трлн грн.

За последний месяц депозитные ставки увеличили 5 малых и 7 крупных банков. С 1 апреля проценты по вкладам для физлиц выросли и в крупнейшем государственном финучреждении — Приватбанке.

Впрочем, украинцы продолжают держать деньги на текущих счетах: в таком формате в банках размещено 69,76% всех привлеченных от физлиц средств. А треть размещенных на срочных депозитах — на срок до 3 месяцев.

За месяц общее количество открытых счетов, по данным ФГВФЛ, выросло на 0,29%, за год (февраль 2025 по отношению к февралю 2024) — на 3,52%, и по состоянию на 1 марта составляет 70,34 млн.

По наблюдениям НБУ, «соотношение между количеством счетов физических лиц и количеством таких пользователей-физических лиц свидетельствует, что у одного человека в среднем два счета», а значит, можно предположить, что на срочных депозитах держит деньги примерно 10,5 млн человек, тогда как на вкладах до востребования — 24,5 млн человек.

Самое большое количество вкладчиков — 98,18% — держат в банках вклады до 200 тыс. грн на общую сумму 405,09 млрд грн. 49,15% от общей суммы вкладов (683,73 млрд грн) приходится на 0,53% вкладчиков с депозитами более 600 тыс. грн.

Как банки меняли ставки

Агропросперис повысил доходность 3-месячных вкладов в гривне на 2 п.п. — до 15,5% годовых. Доходность депозитов на 6 и 9 месяцев увеличена 1,5 п.п. — до 15,75% и 16% годовых соответственно. Проценты по вкладам в нацвалюте на год увеличены на 1,25 п.п. — до 16,25%.

Индустриалбанк увеличил доходность вкладов в гривне на 6 и 9 месяцев на 1 п.п. Теперь на таких вкладах можно заработать 12,5% и 12,75% годовых соответственно.

Бизбанк повысил ставки по всем гривневым срочным вкладам на 0,7 п.п. После изменений ставка по вкладам на 3, 6 и 12 месяцев почти сравнялась: банк предлагает 16%, 16,1% и 16,2% годовых соответственно.

Кристалбанк повысил проценты по гривневым вкладам на 9 месяцев на 0,25 п.п. — до 15,5% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.03.2025−31.03.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.03.2025−31.03.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.03.2025−31.03.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.