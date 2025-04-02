Украинцы забирают деньги из валютных вкладов и перевкладывают их в гривну. В феврале, по данным ФГВФЛ, вклады в СКВ сократились на 1,2 млрд грн, в то же время гривневые — выросли на 14 млрд грн. Сколько можно заработать сейчас на вкладе в банке с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — расскажем в свежем обзоре «Минфина».
Население перевкладывается из валюты в гривню: какую даходность дают мелкие банки
Одна из причин такого изменения настроений банковских клиентов — постепенный рост доходности гривневых вкладов. Банкиры начали пересматривать свои депозитные предложения после повышения учетной ставки и увеличения доходности депозитных сертификатов НБУ.
По данным Фонда гарантирования вкладов, на начало марта в гривне сумма вкладов составила 897,6 млрд грн, в СКВ — эквивалент 493,5 млрд грн. В феврале вкладов увеличилось на 12,7 млрд грн, по состоянию на 1 марта на депозитах физлиц 1,39 трлн грн.
За последний месяц депозитные ставки увеличили 5 малых и 7 крупных банков. С 1 апреля проценты по вкладам для физлиц выросли и в крупнейшем государственном финучреждении — Приватбанке.
Впрочем, украинцы продолжают держать деньги на текущих счетах: в таком формате в банках размещено 69,76% всех привлеченных от физлиц средств. А треть размещенных на срочных депозитах — на срок до 3 месяцев.
За месяц общее количество открытых счетов, по данным ФГВФЛ, выросло на 0,29%, за год (февраль 2025 по отношению к февралю 2024) — на 3,52%, и по состоянию на 1 марта составляет 70,34 млн.
По наблюдениям НБУ, «соотношение между количеством счетов физических лиц и количеством таких пользователей-физических лиц свидетельствует, что у одного человека в среднем два счета», а значит, можно предположить, что на срочных депозитах держит деньги примерно 10,5 млн человек, тогда как на вкладах до востребования — 24,5 млн человек.
Самое большое количество вкладчиков — 98,18% — держат в банках вклады до 200 тыс. грн на общую сумму 405,09 млрд грн. 49,15% от общей суммы вкладов (683,73 млрд грн) приходится на 0,53% вкладчиков с депозитами более 600 тыс. грн.
Как банки меняли ставки
Агропросперис повысил доходность 3-месячных вкладов в гривне на 2 п.п. — до 15,5% годовых. Доходность депозитов на 6 и 9 месяцев увеличена 1,5 п.п. — до 15,75% и 16% годовых соответственно. Проценты по вкладам в нацвалюте на год увеличены на 1,25 п.п. — до 16,25%.
Индустриалбанк увеличил доходность вкладов в гривне на 6 и 9 месяцев на 1 п.п. Теперь на таких вкладах можно заработать 12,5% и 12,75% годовых соответственно.
Бизбанк повысил ставки по всем гривневым срочным вкладам на 0,7 п.п. После изменений ставка по вкладам на 3, 6 и 12 месяцев почти сравнялась: банк предлагает 16%, 16,1% и 16,2% годовых соответственно.
Кристалбанк повысил проценты по гривневым вкладам на 9 месяцев на 0,25 п.п. — до 15,5% годовых.
Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Украинский капитал*
|17,00%
|-
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|0,01%
|-
|Агропросперис
|16,25%
|1,25%
|16,00%
|1,50%
|15,75%
|1,50%
|15,50%
|2,00%
|-
|-
|Бизбанк
|16,20%
|0,70%
|-
|-
|16,10%
|0,70%
|16,00%
|0,70%
|5,00%
|-
|Асвио банк
|15,75%
|-
|16,00%
|-
|16,25%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|15,50%
|-
|15,50%
|0,25%
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|6,00%
|-
|Юнекс банк
|15,50%
|-
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|Поликомбанк
|15,35%
|-
|15,05%
|-
|14,75%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|14,00%
|-
|13,50%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|13,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|5,00%
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|11,00%
|-
|0,25%
|-
|Пиреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|3,00%
|-
|Грант
|11,00%
|-
|-
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|13,90%
|-
|15,65%
|-
|17,30%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|12,75%
|1,00%
|12,50%
|1,00%
|9,35%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.03.2025−31.03.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Доллар США
Программа БОНУС к депозитам
Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:
Глобус, Кредитвест Банк, Клиринговый Дом.
Выберите банк и получите бонус!
Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|Асвио банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,95%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|2,60%
|-
|2,50%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.03.2025−31.03.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|-
|0,07%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,05%
|-
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,20%
|-
|1,45%
|-
|1,10%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.03.2025−31.03.2025.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Комментарии - 2