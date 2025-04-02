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2 апреля 2025, 14:15 Читати українською

Население перевкладывается из валюты в гривню: какую даходность дают мелкие банки

Украинцы забирают деньги из валютных вкладов и перевкладывают их в гривну. В феврале, по данным ФГВФЛ, вклады в СКВ сократились на 1,2 млрд грн, в то же время гривневые — выросли на 14 млрд грн. Сколько можно заработать сейчас на вкладе в банке с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — расскажем в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 19 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Украинский капитал* 17,00% - 16,75% - 16,50% - 16,50% - 0,01% - Агропросперис 16,25% 1,25% 16,00% 1,50% 15,75% 1,50% 15,50% 2,00% - - Бизбанк 16,20% 0,70% - - 16,10% 0,70% 16,00% 0,70% 5,00% - Асвио банк 15,75% - 16,00% - 16,25% - 16,50% - - - Кристалбанк* 15,50% - 15,50% 0,25% 16,00% - 15,90% - 6,00% - Юнекс банк 15,50% - 15,25% - 15,25% - 15,00% - - - Кредитвест Банк 15,50% - 15,50% - 16,00% - 16,00% - - Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - - Полтава-Банк 14,00% - 13,50% - 13,00% - - - 0,01% - РВС Банк 13,00% - - - 12,00% - 12,00% - 5,00% - Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - - Международный Инвестиционный Банк 12,00% - 12,00% - 11,50% - 11,00% - 0,25% - Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - 3,00% - Грант 11,00% - - - 9,00% - - - - - Клиринговый Дом - - 13,90% - 15,65% - 17,30% - - - Индустриалбанк - - 12,75% 1,00% 12,50% 1,00% 9,35% - - - Альтбанк - - - - 16,00% - - - 5,00% - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Клиринговый Дом.

Одна из причин такого изменения настроений банковских клиентов — постепенный рост доходности гривневых вкладов. Банкиры начали пересматривать свои депозитные предложения после повышения учетной ставки и увеличения доходности депозитных сертификатов НБУ.

По данным Фонда гарантирования вкладов, на начало марта в гривне сумма вкладов составила 897,6 млрд грн, в СКВ — эквивалент 493,5 млрд грн. В феврале вкладов увеличилось на 12,7 млрд грн, по состоянию на 1 марта на депозитах физлиц 1,39 трлн грн.

За последний месяц депозитные ставки увеличили 5 малых и 7 крупных банков. С 1 апреля проценты по вкладам для физлиц выросли и в крупнейшем государственном финучреждении — Приватбанке.

Впрочем, украинцы продолжают держать деньги на текущих счетах: в таком формате в банках размещено 69,76% всех привлеченных от физлиц средств. А треть размещенных на срочных депозитах — на срок до 3 месяцев.

За месяц общее количество открытых счетов, по данным ФГВФЛ, выросло на 0,29%, за год (февраль 2025 по отношению к февралю 2024) — на 3,52%, и по состоянию на 1 марта составляет 70,34 млн.

По наблюдениям НБУ, «соотношение между количеством счетов физических лиц и количеством таких пользователей-физических лиц свидетельствует, что у одного человека в среднем два счета», а значит, можно предположить, что на срочных депозитах держит деньги примерно 10,5 млн человек, тогда как на вкладах до востребования — 24,5 млн человек.

Самое большое количество вкладчиков — 98,18% — держат в банках вклады до 200 тыс. грн на общую сумму 405,09 млрд грн. 49,15% от общей суммы вкладов (683,73 млрд грн) приходится на 0,53% вкладчиков с депозитами более 600 тыс. грн.

Как банки меняли ставки

Агропросперис повысил доходность 3-месячных вкладов в гривне на 2 п.п. — до 15,5% годовых. Доходность депозитов на 6 и 9 месяцев увеличена 1,5 п.п. — до 15,75% и 16% годовых соответственно. Проценты по вкладам в нацвалюте на год увеличены на 1,25 п.п. — до 16,25%.

Индустриалбанк увеличил доходность вкладов в гривне на 6 и 9 месяцев на 1 п.п. Теперь на таких вкладах можно заработать 12,5% и 12,75% годовых соответственно.

Бизбанк повысил ставки по всем гривневым срочным вкладам на 0,7 п.п. После изменений ставка по вкладам на 3, 6 и 12 месяцев почти сравнялась: банк предлагает 16%, 16,1% и 16,2% годовых соответственно.

Кристалбанк повысил проценты по гривневым вкладам на 9 месяцев на 0,25 п.п. — до 15,5% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал* 17,00% - 16,75% - 16,50% - 16,50% - 0,01% -
Агропросперис 16,25% 1,25% 16,00% 1,50% 15,75% 1,50% 15,50% 2,00% - -
Бизбанк 16,20% 0,70% - - 16,10% 0,70% 16,00% 0,70% 5,00% -
Асвио банк 15,75% - 16,00% - 16,25% - 16,50% - - -
Кристалбанк* 15,50% - 15,50% 0,25% 16,00% - 15,90% - 6,00% -
Юнекс банк 15,50% - 15,25% - 15,25% - 15,00% - - -
Кредитвест Банк 15,50% - 15,50% - 16,00% - 16,00% - -
Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Полтава-Банк 14,00% - 13,50% - 13,00% - - - 0,01% -
РВС Банк 13,00% - - - 12,00% - 12,00% - 5,00% -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 12,00% - 12,00% - 11,50% - 11,00% - 0,25% -
Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - 3,00% -
Грант 11,00% - - - 9,00% - - - - -
Клиринговый Дом - - 13,90% - 15,65% - 17,30% - - -
Индустриалбанк - - 12,75% 1,00% 12,50% 1,00% 9,35% - - -
Альтбанк - - - - 16,00% - - - 5,00% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.03.2025−31.03.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Программа БОНУС к депозитам

Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:

Глобус, Кредитвест Банк, Клиринговый Дом.

Выберите банк и получите бонус!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 2,75% - 2,50% - 2,50% - 2,25% - -
Асвио банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Украинский капитал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Бизбанк 2,00% - - - 1,95% - 1,85% - - -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Клиринговый Дом - - 2,60% - 2,50% - 1,40% - - -
Индустриалбанк - - 0,60% - 0,50% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 1,25% - - - 0,10% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.03.2025−31.03.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% - 0,07% -
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвио банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 1,25% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кредитвест Банк 1,25% - 1,00% - 0,75% - 0,50% -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Бизбанк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Клиринговый Дом - - 1,20% - 1,45% - 1,10% - - -
Индустриалбанк - - 0,25% - 0,25% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.03.2025−31.03.2025.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

Автор:
Надежда Кемулария
Редактор Надежда Кемулария
Пишет на темы: экономика, инвестиции, бизнес
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+12
Uhilyant
Uhilyant
2 апреля 2025, 15:32
#
А есть такое слово — дАходность?
+
0
Zimbabwe
Zimbabwe
2 апреля 2025, 16:40
#
Из валюты в гривну хаааахаааахаап
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