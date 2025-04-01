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1 апреля 2025, 13:38 Читати українською

Лидерами падения в S&P 500 в марте стали акции Delta Air и United Airlines

Лидерами падения котировок среди компонентов американского фондового индекса S&P 500 в марте стали акции Delta Air Lines и United Airlines Holdings, сообщает MarketWatch.

Лидерами падения котировок среди компонентов американского фондового индекса S&P 500 в марте стали акции Delta Air Lines и United Airlines Holdings, сообщает MarketWatch.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПадение акцийБумаги авиакомпаний подешевели соответственно на 27,5% и на 26,4%.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Падение акций

Бумаги авиакомпаний подешевели соответственно на 27,5% и на 26,4%. При этом стоимость акций Delta Air достигала исторического максимума в начале февраля, United Airlines — в середине января этого года, напоминает MarketWatch.

Кроме того, существенно снизилась цена акций Teradyne Inc. — на 24,8%, Caesars Entertainment — на 24,7%, DexCom Inc. — на 22,7%, Lululemon Athletica — на 22,6%, Hewlett Packard Enterprise — на 22,1% и Nike Inc. — на 20,1%.

На 18−20% опустились котировки бумаг Deckers Outdoor, Constellation Energy Corp., Williams-Sonoma Inc., Ralph Lauren Corp., Carnival Corp., Best Buy Co. и EPAM Systems Inc.

Индекс S&P 500 в марте уменьшился на 5,8%. Среди компонентов индекса 69% компаний завершили месяц «в минусе», при этом 98 акций подешевели на 10% и более, по данным FactSet.

Среди отраслевых подындексов S&P 500 девять из одиннадцати зафиксировали снижение, в том числе наиболее существенно упал потребительский сектор и сфера информационных технологий — на 9% и 8,9% соответственно. При этом энергетический сектор вырос на 3,7%.

В первом квартале самый значительный подъем котировок зафиксировали акции CVS Health Corp. (владельца сети аптек и страховщика Aetna) — на 51%. В число лидеров роста вошли также Philip Morris International — на 32%, Newmont Corp. — на 30%, AT&T Inc. — на 24% и Consolidated Edison — на 24%.

Наиболее сильное снижение с начала текущего года показали бумаги Deckers Outdoor (владеет несколькими брендами обуви, включая производителя известных угги из овчины) — на 45%. ї

Кроме того, существенно подешевели акции Tesla — на 36%, ON Semiconductor Corp. — на 35,5%, Teradyne — на 34%, Moderna Inc. — на 32%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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