Реформа упрощенки: когда и как ФОПы начнут платить налоги по-новому

В свежем отчете о выполнении Национальной стратегии доходов за 2024 год Минфин подтвердил свое намерение реформировать упрощенную систему налогообложения. По факту речь идет, скорее, о ликвидации льготного режима налогообложения для малого бизнеса.

К примеру, для ФОП третьей группы (юрлица) единый налог должен постепенно вырасти до 18% (сейчас — 5%). А в последующем такие субъекты хозяйствования вообще лишатся возможности работать на упрощенке.

Также упоминается о «плавающей» ставке налога для ФОП второй группы: скажем, по некоторым услугам она вырастет до 17%. Минфин приоткрыл завесу и над другими, не менее скандальными нововведениями. Правда, после того, как информация о них попала в прессу, и в бизнес-среде поднялась настоящая буря возмущений, Минфин заявил, что не планирует повышать налоги для ФОПов. Дескать, реформа, если и будет, то только после широких общественных обсуждений и голосований за новую налоговую модель в Раде.

Предприниматели же опасаются, что власти все равно попытаются продавить серьезные ограничения по упрощенной системе налогообложения.

«Минфин» обратился за комментарием к главе парламентского налогового комитета Данилу Гетманцеву. И он опасения бизнеса частично подтвердил. Так что же в итоге будет с упрощенкой — для кого, как и когда изменятся налоги, — расскажет «Минфин».

МВФ и борьба со схемами

О пересмотре налоговых правил для частных предпринимателей говорят уже давно. Озвучивались разные модели — от повышения единого налога и сокращения круга лиц, имеющих право на льготы, до полной ликвидации альтернативной системы налогообложения.

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Сторонники «убийства» ФОПов ссылались на то, что на отказе от налоговых преференций для мелкого бизнеса, якобы, настаивает МВФ. Плюс, говорили о массовом использовании упрощенки крупным бизнесом для минимизации налогов.

В меморандуме с МВФ, который украинские власти подписали в 2023 году, действительно говорится о реформировании упрощенной системы налогообложения в рамках Национальной стратегии доходов. «Реформа системы единого налога будет направлена на минимизацию возможностей среднего и крупного бизнеса легально уклоняться от уплаты налогов или скрывать от налогообложения объемы продаж товаров и услуг, в том числе незаконно ввезенных или произведенных», — говорится в меморандуме с МВФ.

Еще одна цель такой реформы — сделать экономически невыгодным использование системы упрощенного налогообложения в трудовых отношениях. Чтобы снизить нагрузку на фонд оплаты труда, предприятия переводят своих сотрудников в ФОПы. Из-за этого люди (особенно с высокими зарплатами) теряют на отчислениях в Пенсионный фонд, поскольку, в качестве частных предпринимателей, платят туда минимально возможный платеж. В результате с подачи компаний-работодателей обрекают себя на минимальную пенсию.

Зато компаниям такая схема приносит солидную экономию и, как поясняют часто работодатели своим сотрудникам, позволяет выплачивать более высокие зарплаты. В настоящее время нагрузка на заработную плату в Украине составляет: 22% ЕСВ + 18% НДФЛ + 5% военный сбор.

В меморандуме с МВФ украинские власти обязались подать законодательные поправки в Раду, которые перекрывают возможность экономить на зарплатных налогах, до конца апреля 2025 года. То есть если бы эти сроки были соблюдены, реформа упрощенки уже сейчас была бы на низком старте.

Но в этом году налоги для ФОПов повысили только частично — был увеличен военный сбор, вернули уплату единого социального взноса и т. д. Плюс, для предпринимателей ужесточили требования по использованию кассовых аппаратов (по факту тех, кто может их не применять, осталось очень мало).

«То есть реформе ход пока не дали. Этому власти могут найти веские аргументы, объясняясь с международными партнерами, ведь в стране идет война. Но вот удастся ли полностью отказаться от обещания — вопрос открытый», — говорит глава общественной организации SAVEФОП Сергей Доротич.

Сюрприз для ФОПов

В отчете Минфина по выполнению Национальной стратегии доходов за 2024 год, в главе «Направление 4.3 Налоговая политика» первый раздел полностью посвящен ФОПам.

Конкретных сроков проведения реформы упрощенки в документе нет. Указано, что этот пункт начнет выполняться через год после того, как будет выполнен другой блок мероприятий (указаны в разделе 4.2.3 (b)).

Речь идет о безопасности использования данных и доступе к информации об объемах и обороте средств плательщиков налогов на их счетах в банках. Он предусматривает определение администратора IT-платформы, которая станет обеспечивать работу отдельного «защищенного контура» по финансам. Запуск такой системы Кабмин прописал своим распоряжением еще в 2021 году.

Когда должна заработать новая система, в отчете не указано.

То есть на основании информации в отчете Минфина сложно даже приблизительно сориентироваться с сроках проведения реформы упрощенки (ее должны провести через год после непонятно какой даты).

Минфин дает следующий расклад по ФОПам:

На начало 2025 года в Украине зарегистрировано порядка 1,6 млн физлиц-предпринимателей, что на 52,5 тыс. больше, чем годом ранее. То есть, как видно, массовое закрытие ФОП в конце прошлого года общую статистику по упрощенке не ухудшило, по крайней мере, пока.

В то же время изменилась структура ФОП по группам. В частности, предпринимателей на первой группе упрощенки (это люди, которые предоставляют бытовые услуги населению или занимаются розничной торговлей на рынках) стало на 7,4% меньше, чем в 2023 году.

ФОП второй группы (частники с максимальным годовым оборотом до 834 минимальных зарплат, сейчас это 6,672 млн грн), наоборот, стало на 4,8% больше, а третьей (с максимальным годовым оборотом до 1 167 зарплатных минималки) — на 4,9% больше.

За год налоговые поступления от физлиц-предпринимателей увеличились на 17,1 млрд грн — до 55,1 млрд.

Тем не менее упрощенку планируется изменить.

Какие именно нововведения готовит правительство?

Для ФОП 1 группы: сужение перечня разрешенных видов деятельности (для исключения доступа к налоговым льготам высокоприбыльного бизнеса). Какие именно виды деятельности вычеркнут, а какие оставят — пока неясно.

Также есть идея отказаться от фиксированной ставки единого налога — нужно будет платить процент от дохода (какой именно — не указано). Сейчас, напомним, ФОП 1 группы платят единый налог (10% от прожиточного минимума, в 2025 году — 302,8 грн в месяц), военный сбор (10% от минимальной зарплаты, на данный момент — 800 грн в месяц), ЕСВ (22% от минималки, или 1 760 грн), то есть всего 2 862 грн ежемесячно.

Для ФОП 2 и частично 3 группы: в новую группу планируется объединить физлиц-предпринимателей, которые сейчас зарегистрированы на второй или третьей группе (именно как частные предприниматели, а не юрлица).

Налоговая ставка будет зависеть от вида деятельности — от 3% для торговли до 17% по некоторым услугам. На сегодня ФОП второй группы платят 1 600 грн единого налога, 800 грн военного сбора и 1 760 грн ЕСВ.

Налоговая нагрузка в месяц — 4 160 грн. Чтобы сохранить такой же уровень налогообложения, той же торговле с анонсированной налоговой ставкой 3% от оборота нужно будет показать доход не более 138,7 тыс. грн в месяц, или порядка 4,6 тыс. грн в день. Это очень скромная планка даже для небольших магазинов.

Средний дневной выторг у них — 10−30 тыс. грн. То есть налогов по новой системе придется платить больше. ФОП 3 группы сейчас платят 3% (если предприниматель — плательщик НДС) или 5% (если не является плательщиком НДС) от дохода. Для них также есть военный сбор в размере 1% от дохода и ЕСВ.

Для ФОП третьей группы (юрлица): в течение трех лет единый налог для них постепенно будет увеличен до уровня налога на прибыль (18%), после чего юрлицам и окончательно запретят использовать упрощенку.

ФОП 4 группы (фермерские хозяйства): налоговую базу для них хотят расширить, а ставку единого налога повысить в течение трех лет до уровня стандартного налога на прибыль. Сейчас для этой группы ставка налога зависит от категории земель и их локации, есть также 800 грн военного сбора и 1 760 грн ЕСВ.

Все предприниматели должны будут вести учет товаров и документально подтверждать их происхождение, а также, начиная со второй группы, — обязательно использовать кассовые аппараты.

Как видно, главная идея реформы — отказ от фиксированных налоговых ставок в пользу процента отчислений от дохода. Кроме того, постепенное вытеснение с упрощенки «больших» ФОПов — предпринимателей третьей группы.

«К примеру, я, как ФОП 3 группы, даже на начальных этапах реформы стану платить в два раза больше налогов. Мой товар для покупателей подорожает примерно на 30%», — подсчитал глава общественной организации SAVEФОП Сергей Доротич.

Гетманцев: Рада не сможет не принять

Очередное напоминание о наступлении на ФОпов произвело в бизнес-среде эффект разорвавшейся бомбы.

Минфин был вынужден выходить с «успокоительным» заявлением. В ведомстве назвали информацию о повышении налогов для ФОП неправдивой. «Это процесс (повышения налогов — ред.) будет происходить публично и потребует обсуждений с общественностью, бизнесом и всеми ветвями органов власти, а также с привлечением международных партнеров. Только после публичных обсуждений законодательные изменения будут рассматриваться и утверждаться Верховной Радой Украины», — говорится в заявлении Минфина.

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк назвала распространение информации о, якобы, повышении налогов для ФОПов «провокацией». Она уточнила, что Рада не рассматривает никаких нововведений для физлиц-предпринимателей, а повышение налогов, если и будет, то не ранее 2027 года — до этого срока, по ее мнению, уже будет создан реестр банковских счетов граждан и бизнеса, после чего могут пересмотреть налогообложение ФОП третьей группы.

«Минфин» обратился за пояснениями к главе профильного налогового комитета BP Даниилу Гетманцеву.

«До конца военного положения мы не будем принимать никаких изменений к существующей модели налогообложения ФОПов. Но, очевидно, что модель единого налога уже давно перестала выполнять свою цель (стимулирование развития малого предпринимательства), превратившись в способ обхода налогового закона для среднего и большого бизнеса.

Такая схема несовместима с европейскими принципами и подлежит пересмотру в процессе нашей евроинтеграции. Поэтому следующий созыв ВР не сможет не провести эту реформу", — сообщил он «Минфину».

Гетманцев также добавил, что модель, предложенная Минфином для налогообложения малого бизнеса, — польская. «Я поддерживаю министерство в этом подходе. Он позволяет уменьшить налоговую нагрузку на действительно малый бизнес и не позволит воспользоваться льготным налогообложением среднему и большому бизнесу», — пояснил Гетманцев.

То есть, скорее всего, активная разработка реформы начнется после войны, а сама модель будет такой же или примерно такой, как описанная выше.

«Можно прогнозировать, что давление на ФОПов будет только нарастать, в том числе по указке МВФ, который давно считает нашу упрощенку своего рода внутренним офшором. Если война закончится в этом году, то уже в следующий мы можем войти с новыми налогами для предпринимателей.

Уверен, что будут бить в первую очередь по третьей группе, которая используется для налоговой оптимизации и создания конгломератов фиктивных ФОПов. В целом, по моему мнению, будет разделение ФОП на две группы — те, кто работает только с физлицами, и те, кто ориентируется также на юрлиц. И последняя группа первой попадет под повышение ставок, вплоть до общего уровня", — говорит экономист Алексей Кущ.

Что будет с бизнесом

«Потянут» ли украинские предприниматели новые условия?

Доротич говорит, что за время войны многие бизнесмены сильно обеднели. Повышение налогов ударит по ним еще больше, и, не исключено, что частники «станут массово закрываться».

Для ФОП третьей группы он прогнозирует заметное ухудшение условий, что заставит их повышать ценники на товар и услуги. «По факту вскоре третьей группы вообще не будет. Но эту группу уже будет сложно использовать и в схемах по обналичиванию средств, так как 30% за обналичку (на столько примерно она подорожает с ростом налогов) — это слишком дорого», — отметил Доротич.

«Но непонятно, не будет ли массового оттока предпринимателей в другие страны ЕС с более лояльными налоговыми системами, после окончания войны и открытия границ. К примеру, в той же Румынии бизнес с доходом до 250 тыс. евро платит только 3%, а если есть наемный персонал — вообще 1%. Стагнация предпринимательского движения в Украине в целом ударит по экономике, ухудшит уровень сервиса и снизит конкуренцию», — прогнозирует он.

Руководитель объединения ФАРМРАДА Елена Прудникова считает, что, к примеру, мелкие аптеки повышение налогов просто не выдержат.

«По нашей отрасли до войны было 4 тыс. ФОП, сейчас осталось только 1,2 тыс. Небольшие аптеки и так закрываются, тем более, что ужесточаются другие требования к бизнесу. Скажем, после введения контроля за ценами на лекарства многие аптеки в марте получили минус до 14 тыс. грн, хотя до этого средняя прибыль составляла 7 тыс. грн в месяц. Если повысят еще и налоги, заниматься этим видом предпринимательской деятельности вообще станет невыгодно», — говорит Прудникова.

В то же время схемам по уходу от налогов посредством ФОП как по общему бизнесу, так и в сфере трудовых отношений, по ее мнению, нововведения нанесут огромный удар.

«Если ФОП будет платить 18%, то не останется смысла переводить на эту систему сотрудников, которые и так платят 18% НДФЛ», — подытожила Прудникова.