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17 марта 2025, 8:52 Читати українською

Правительство планирует повысить налоги для ФОПов — детали

Планы по реформе упрощенной системы налогообложения в Украине остаются в силе. В правительстве планируют существенно пересмотреть условия для ФОПов и повысить налоги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Минфина о состоянии выполнения Национальной стратегии доходов в 2024 году.

Планы по реформе упрощенной системы налогообложения в Украине остаются в силе.
Фото: patrioty.org.ua

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Что известно

Как отмечается в отчете, реформа упрощенной системы налогообложения запланирована через год после выполнения мероприятий, определенных подразделом 4.2.3(b) Стратегии.

Это подразделение сформулировано следующим образом: «Внедрение мер, направленных на безопасность использования данных и доступ к информации об объеме и обращении средств налогоплательщиков на их счетах в банках. Разработка концепции и политики безопасности использования налоговыми органами (персонифицированной) деперсонифицированной информации о налогоплательщиках».

В 2024 году этот пункт стратегии пока не выполнен.

Реформа упрощенной системы налогообложения

Согласно Национальной стратегии доходов, реформа будет направлена на имплементацию следующих изменений по сравнению с действующей моделью ССО:

  • В течение переходного периода, который продлится три года, ставки единого налога для юридических лиц третьей группы будут постепенно увеличиваться до обычной ставки налога на прибыль (сейчас 18%). По окончании переходного периода для юридических лиц будет установлен запрет на пребывание на упрощенной системе налогообложения.

  • Вторая и третья группы ССО для физических лиц-предпринимателей будут объединены в одну, а ставки налога на доход будут дифференцированными. Эта шкала будет предусматривать минимальную ставку в размере 3% для торговой деятельности и будет содержать градацию ставок до 17% для ряда услуг.

  • Список видов деятельности, разрешенных для роли в первой группе ССО, будет пересмотрен с целью сокращения за счет высокомаржинальных видов бизнеса. Подход к налогообложению будет пересмотрен: будет отменен фиксированный размер налога и применен исключительно налог с фактически полученного дохода.

  • К плательщикам ССО объединенной второй группы будет обязательно применение регистраторов расчетных операций (классических РРО или программных РРО).

  • Порог регистрации плательщиком НДС будет эффективно применяться ко всем плательщикам ССО.

  • Для фермерских хозяйств (физических лиц), которые останутся в режиме четвертой группы ССО, база налогообложения будет расширена.

  • Для производителей сельскохозяйственной продукции (юридических лиц) ставки единого налога в течение трех лет будут пересмотрены в сторону увеличения в размере эквивалентного общему значению ставки налога на прибыль.

  • Будут упразднены исключения относительно возможности ведения хозяйственной деятельности без обязанности осуществлять учет и документально подтверждать происхождение находящихся в реализации товаров.

Сколько ФОПов на упрощенной системе

По данным Минфина, по состоянию на 1 января 2025 года общее количество физических лиц — предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения составляет 1625,7 тысячи человек, что на 52,5 тыс. человек больше, чем по состоянию на 1 января 2024 года.

В разрезе групп, физических лиц — предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения избрали:

  • первую группу — 194,9 тыс. человек, что на 7,4% меньше против 2023 года, доля которых в общей сложности составила 12%;
  • вторую группу — 630,6 тыс. человек, что на 4,8% больше по сравнению с 2023 годом, доля которых в общем количестве составляла 38,8%;
  • третью группу — 800,2 тыс человек, что на 4,9% больше по сравнению с 2023 годом, доля которых в общем количестве составляла 49,2%;
  • четвертую группу — 0,7 тыс человек.

По состоянию на 1 января 2025 года поступления составляют более 55,1 млрд грн, что на 17,1 млрд грн больше по сравнению с предыдущим годом.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
17 марта 2025, 9:18
#
Україна займає одне з перших місць по податковому навантаженню в світі.
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