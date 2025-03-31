Колониальная политика: что спрятано в «минеральном соглашении» Трампа

Президент США Дональд Трамп пообещал «большие проблемы» Владимиру Зеленскому, если тот не подпишет так называемое «минеральное соглашение», которое в новой редакции предусматривает распределение доходов далеко не только от добычи минералов. В свою очередь, Президент Украины отмечает, что в предложенном документе содержатся положения, о которых стороны ранее не договаривались. О чем именно идет речь в возможном соглашении, подробно проанализировал директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Ко мне в руки таки попал полный текст проекта Соглашения между США и Украиной. Это 55-страничный документ, подготовленный США и направленный Украине.

Если простыми словами его охарактеризовать, он, несмотря на название, является, скорее, инструментом новоколониального обогащения США за счет разрушенной, но богатой ресурсами Украины.

В открытой части соглашения не указываются планы США инвестировать свои деньги в Украину. Фонд «наполнен» необоснованным долгом Украины, предъявленным США к погашению (детали указаны в дополнениях к договору).

Дальнейшее наполнение фонда идет за счет доходов от всех ресурсных и инфраструктурных проектов, которые бы ранее направлялись в бюджет. По соглашению, если подпишем, 50% таких доходов идут в фонд. И только после получения фондом кеша от украинской стороны, он может что-то проинвестировать в выбранные проекты.

Исходя из текста, я не увидел, что это могут быть технологические проекты или объекты с высокой добавленной стоимостью. Пока вижу, что речь идет о стимулировании исключительно сырьевой модели развития украинской экономики. А это означает дальнейшее обеднение народа.

Важно отметить, что подписание этого соглашения противоречит Конституции Украины и оно не может быть даже ратифицировано Парламентом. Но если это произойдет — будет бунт.

Основные тезисы документа

Соглашение об Инвестиционном фонде реконструкции США и Украины (далее — Фонд) является партнерским соглашением с ограниченной ответственностью, заключенным между Генеральным партнером (компания с ограниченной ответственностью в Делавере), Международной корпорацией финансирования развития США (DFC) и Правительством Украины, среди других ограниченных партнеров, перечисленных в Приложении I (текста приложения у автора еще нет).

Целью Фонда является поддержка восстановления Украины после полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года, сосредотачиваясь на инвестициях в проекты, связанные с природными ресурсами и инфраструктурой, такими как минералы, нефть, газ, порты и т. д.

Ключевые цели Фонда

Целью Фонда является поддержка восстановления Украины после полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года, сосредотачиваясь на создании условий для свободной, суверенной и безопасной Украины.

Основные цели включают:

Содействие экономическому развитию через инвестиции в проекты, связанные с природными ресурсами (минералы, нефть, газ) и инфраструктурой (порты, транспортные сети).

Обеспечение того, чтобы государства или лица, действовавшие против Украины во время конфликта, не получали выгоды от ее реконструкции, что подчеркивает принцип справедливости.

Признание исторического вклада Украины в международную безопасность, в частности, ее добровольного отказа от третьего по размеру ядерного арсенала в мире, как основы для дальнейшей поддержки.

Создание устойчивого инвестиционного инструмента, который бы управлял операциями, распределял доходы и убытки и определял права и обязанности партнеров.

Реинвестирование 100% доходов от проектов Фонда и роялти в новые «Приемлемые проекты», что способствует долгосрочной устойчивости.

Ключевые положения и условия

Фонд структурирован, как ограниченное партнерство, в соответствии с законодательством штата Делавер, США, со следующими ключевыми положениями:

Структура партнерства

Генеральный партнер: Компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Делавере, отвечает за управление операциями.

Ограниченные партнеры: Включают DFC, Правительство Украины и других, перечисленных в Приложении I. Каждый партнер имеет единицы (units), которые делятся на три класса:

Class A Units: Привилегированные единицы, принадлежащие DFC, с правом в первую очередь распределения доходов.

Class B Units: Обычные единицы, принадлежащие Украине и потенциально DFC, с правом на распределение после удовлетворения Class A.

Class C Units: «Золотые акции», принадлежащие DFC, без экономических прав, но с правами управления и контроля.

Взносы партнеров

Вклад DFC:

Финансовая и материальная поддержка, предоставленная США Украине после вторжения, оценена по Приложению I. Этот взнос считается капитальным взносом, и DFC получает Class A и Class C единицы.

(они монетизируют всю помощь Украине — и кредиты, и гранты, — и считают это вкладом в фонд, как безусловный долг Украины).

Вклад Украины:

Роялти, дающий Фонду право на 50% доходов от лицензий и инвестиций в природные ресурсы и инфраструктуру, определенных как «Согласованный доход Украины». Это право вечно, и Украина получает Class B единицы.

Инвестиционная стратегия

Фонд инвестирует в «Приемлемые проекты», определенные в Приложении II (которого у меня также пока нет), в частности:

Проекты в секторах минералов, нефти, газа, портов и другой инфраструктуры.

Украина имеет право первого предложения для всех проектов природных ресурсов и инфраструктуры (кроме указанных в Приложении III), что означает, что она должна предложить их Фонду перед другими вариантами.

Процесс включает скрининг, переговоры, due diligence, утверждение Инвестиционным комитетом, выполнение и мониторинг с акцентом на оценку рисков и соответствие стандартам.

100% доходов от проектов Фонда и роялти реинвестируется в новые проекты, что уменьшает немедленное распределение партнерам.

Распределение доходов

Прибыли определяются как налогооблагаемый доход, скорректированный для налоговых и экономических реалий, со следующим распределением:

Сначала Class A единицы (DFC) получают возврат своего взноса плюс 4% годовых, что обеспечивает приоритетный доступ к средствам. Затем Class B единицы (Украина) получают остаточные прибыли, если таковые есть после реинвестирования. Class C единицы (DFC) не имеют экономических прав, а только права управления. Реинвестирование 100% доходов от проектов Фонда и роялти означает, что немедленное распределение партнерам ограничено, и возврат для Украины может быть отложен.

Управление и контроль

Фонд управляется Генеральным партнером с надзором Совета директоров, в который Украина имеет право назначить двух представителей.

DFC оказывает значительное влияние через Class C единицы, обеспечивающие права управления, но Украина имеет определенное влияние через своих представителей в Совете.

Какие риски для Украины

Финансовые потери: потеря 50% доходов от лицензий и инвестиций в долгосрочной перспективе может ограничить финансовые ресурсы Украины, особенно если эти доходы будут значительными.

«Согласованный доход Украины» определяется, как 50% доходов от лицензий на добычу, операции или использование соответствующих природных ресурсов и инфраструктуры, а также от распределений, связанных с инвестициями после даты вступления в силу соглашения.

Также на сумму «активов» США, необоснованных долговыми обязательствами Украины, начисляется 4% годовых в пользу США. Условно +$6 млрд в год при предъявленном долге $150 млрд.

Зависимость от Фонда: если инвестиции не выполняют ожиданий, это может привести к более низким возвратам или убыткам, что повлияет на экономическое восстановление.

Контроль DFC: Значительное влияние DFC через преференциальные права и управления может привести к конфликтам интересов, особенно если решения Фонда не будут отвечать приоритетам Украины.

Юридические риски: Соглашение подчиняется законодательству штата Нью-Йорк, а споры разрешаются в судах Нью-Йорка, что может усложнить для Украины защиту своих интересов, учитывая международный контекст.

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Хозяйственные риски: Фокус Фонда на определенных секторах (минералы, инфраструктура) может не охватить все потребности Украины, оставляя другие отрасли без поддержки (привет новая Африканская страна без высоких технологий, космоса, самолетостроения).

Возможности для Украины

Доступ к финансированию: Фонд обеспечивает значительные (без деталей пока) инвестиции для восстановления критической инфраструктуры, жизненно важной после войны, особенно в секторах, способствующих экономическому росту.

Международное сотрудничество: Партнерство DFC приносит экспертизу, техническую помощь и поддержку, что может улучшить управление проектами и привлечь дополнительные ресурсы.

Если проекты будут успешными, Украина может получить прибыль через свои Class B единицы, хотя это зависит от реинвестирования и общей производительности Фонда.

«Минеральное соглашение» и План Маршала

Кто-то начал сравнивать это соглашение с Планом Маршала. Они очень отличаются.

План Маршалла (1948−1952) был программой прямой финансовой помощи от США для восстановления Европы после Второй мировой войны, с бюджетом около $13,3 миллиарда (эквивалентно примерно $150 миллиардам в 2025 году, учитывая инфляцию).

Его цели включали экономическое восстановление, предотвращение распространения коммунизма и содействие сотрудничеству между европейскими странами.

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Разница в структуре значительная. План Маршалла был грантовой программой, тогда как Фонд — это инвестиционный инструмент (который базируется на необоснованных долгах и на обработке ресурсов из Украины), где обе стороны делят риски и прибыль. Это создает для Украины в основном не возможности, а риски (потеря доходов из-за роялти).