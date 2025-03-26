Морское перемирие: в чем интерес США, россии и Турции

Согласно заявлениям США, Вашингтон договорился с Украиной и россией об обеспечении безопасного судоходства, исключении применения силы и недопуска использования коммерческих судов в военных целях в Черном море. И хотя заявление других сторон противоречивые и оставляют возможности для разных толкований договоренностей, похоже, что близка новая Зерновая сделка. Зачем она понадобилась и какие может нести риски, рассказал политический аналитик Игар Тышкевич.

На пересечении интересов

Обсуждение перемирия на море и новой Зерновой сделки на первый взгляд парадоксально, ведь:

Украинские порты и так работают, причем на прием не только зерновозов, но и кораблей, перевозящих другие грузы.

рф также экспортирует свои товары через порты Черного моря.

И если сравнивать ситуацию с 2022 годом, когда судоходство по Черному морю для Украины фактически было заблокировано, то сегодня говорить о зерновой сделке, как о крайней необходимости, не приходится. Однако в этих разговорах есть своя логика, которая выходит за рамки российско-украинской войны. Вопрос в том, какое государство получит, либо сохранит доминирующие позиции в Черноморском регионе, кто из глобальных игроков в будущем получит доступ к Черному морю и, соответственно, механизмы продвижение своих интересов в регионе.

Если говорить о состоянии на сегодняшний день, то мы имеем, с одной стороны, судоходство как из Украины, так и из россии, да, под обстрелами, но в достаточно крупных масштабах. С другой стороны, если сравнивать ситуацию с 2022 годом, то позиции россии существенно ослабли. В частности:

российский Черноморский флот вынужден был эвакуироваться из Севастополя и крымских баз, и сегодня находится в порту Новороссийска. Более того, обсуждается вопрос, как спрятать часть кораблей в портах непризнанной Абхазии.

Украина существенно нарастила возможности нанесение ударов по объектам рф не только на море, по прибрежной инфраструктуре. В частности, портовых объектов.

Ослабление рф естественным образом ведет к усилению другой черноморской державы — Турции. Которая за последние три года:

Закрыла вопрос Нагорного Карабаха, а в будущем, после заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией, резко усилит свое влияние на Южном Кавказе. В том числе за счет ослабления позиций рф в Армении.

Привела к власти в Сирии коалицию, основу которой составляют протурецкие силы. При этом существенно ослабила позиции курдов, которые пока пользуются поддержкой США.

Подписала с ливийским правительством в Триполли договор о добыче углеводородов в ливийских средиземноморских водах. Тем самым опередив не только русских, но и американцев.

Реализует политику вывода государств каспийского бассейна на европейский рынок нефти и газа через свою территорию.

Реализует совместно с КНР проект южной ветки проекта Road and Belt, что приведет к существенному росту как турецкого, так и китайского влияния в Юго-Восточной Европе.

Активно входит в Африку с вопросами военно-технического сотрудничества. Речь идет о торговле оружием, работе военных специалистов и так далее.

И, наконец, ведёт строительство канала «Стамбул», который может (при наличии интереса и политической целесообразности для Анкары) «обнулить» конвенцию Монтре.

На первый взгляд, для США мог бы быть выгодным такой процесс. Но у такого тезиса есть несколько контраргументов:

Правительство Турции сложно отнести к тем, которые будут слепо идти в фарватере политики США. Скорее, наоборот. Анкара может быть тактическим союзником Вашингтона, но лишь тактическим.

Превращение Турции в региональную супердержаву создает проблемы для реализации политики США по созданию региональных проамериканских коалиций. Как минимум в вопросах проекта «межморье». В который, по идее, должны войти достаточно мощные черноморские страны. Например, Румыния. Но, если в регионе есть своя «супердержава», то открытым остается вопрос, насколько Бухарест будет лоялен к упомянутой идее. Особенно, если Анкара предложит свой формат.

Сотрудничество Турции и КНР, а так же реализация (в будущем) проектов Iraq Development Road и в будущем канала Стамбул позволяет Китаю создавать и укреплять «южно-европейскую» ось своего присутствия в виде Румынии-Венгрии-Сербии.

Политика Турции по выводу Туркменистана и Казахстана на проекты продажи своих углеводородов через турецкую (либо азербайджанскую) территорию даёт Европе возможность покупки относительно дешевого сырья. Что забирает у Трампа «пряник» для путина в виде возврата рф на европейский рынок газа (через СП с США). Просто если будет газ из Центральной Азии, идея целесообразности возврата Газпрома на рынок будет иметь меньше сторонников.

Кроме, собственно, «турецких» вводных, есть и вопросы, связанные с Украиной. Безопасность Одессы? — Не думаю. Есть другой объект — Каспийский трубопроводный консорциум — нефтепровод из Казахстана к черноморским портам рф. Который на 24% (как минимум) принадлежит американским компаниям, 24% — в собственности Лукойл и ещё 24% — у российского государства. И по инфраструктуре КТК уже прилетало. Менее месяца назад был большой пожар на КТК НПС «Кропоткинская». Туда же некие дроны прилетели буквально на днях.

Влияние новой зерновой сделки

А теперь давайте поговорим о том, что даст новая «зерновая сделка». Запрет на удары по кораблям и портовой инфраструктуре. А это означает, что рф беспрепятственно восстанавливает работу КТК, черноморский флот рф частично возвращается в Севастополь. Русские в очередной раз обустраивают базы наблюдения на «вышках Бойко».

То есть россия существенно усиливается в регионе, возвращая свои позиции конца 2022 года. Кроме того, США не надо будет отвечать на вопросы, почему российские удобрения формально под санкциями, но свободно продаются благодаря General License № 6 (которая продлевается с конца 2022 года каждые 6 месяцев).

При этом Турция теряет возможность использовать слабость рф для резкого усиления собственного влияния в черноморском регионе в 2025 году. Как следствие, вопросы реализации китайско-турецких инициатив сталкиваются с новыми условиями и ограничениями. С одной стороны, США не в восторге от усиления Китая. С другой — рф так же не будет рада появлению альтернативы для китайского транзита через её территорию.

И эта логика объясняет, почему для США вдруг вопрос Чёрного Моря стал приоритетным. Для Трампа важно получить закрепленные некие договоренности (с участием Соединенных штатов) по черноморскому региону до саммита США-КНР. Ведь тогда, пользуясь его логикой, «одной сильной картой» у него станет больше.

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Для рф выдвижение идеи зерновой сделки выгодно еще по одной причине. Путину необходимо, чтобы по некому формату договоренностей Украина сказала «нет». Возобновление «зерновой сделки», с украинской точки зрения, абсурдно. Но именно украинская сторона в своё время затратила много усилий на продвижение тезиса, что такого рода соглашения являются, скорее, гуманитарными. Заключенными в интересах слабых государств. И сегодня «нет» по такой теме будет бить по украинским позициям.