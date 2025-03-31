FinAwards 2025: Moneyveo возглавила список лучших МФО

28 марта в Киеве состоялось знаковое событие для финансового рынка — вручение престижной премии FinAwards 2025. Финансовое издание «Минфин» и Finance.ua определили лучшие украинские финучреждения и финансовые продукты.

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В номинации «Лучшая МФО» на этот раз соревновались 20 компаний. Победительницей стала Moneyveo, которая уже более 10 лет внедряет тренды в онлайн-кредитовании.

Для новых клиентов максимальный срок кредитования составляет 5 лет. Среднее время заполнения заявки на кредит для нового клиента составляет всего 8 мин, а принятие решения о выдаче кредита — 5−6 минут.

Второе и третье место в номинации заняли MyCredit и Credit Kasa.

Кто предоставляет лучшие кредитные условия

В номинации «Самый дешевый кредит МФО» первое место получил CreditBox, на второй строчке —Moneyveo, бронзу получил CreditPlus.

Отбор претендентов на участие в номинациях проходил на сайте FinAwards 2025, где проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса. Участников также оценивало экспертное жюри.

О премии

FinAwards 2025 — это ежегодная премия, которая проводится уже 8-й год подряд. Учредители премии — финансовое издание «Минфин «и Finance.ua .

Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.