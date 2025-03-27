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27 марта 2025, 15:17 Читати українською

НБУ настаивает на просмотре программы «єОселя»

Национальный банк настаивает на необходимости пересмотреть условия ипотечной программы «єОселя». Об этом на первом Форуме доступной ипотеки сказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, пишет Лига.

Национальный банк настаивает на необходимости пересмотреть условия ипотечной программы «єОселя».
Фото: psm7.com

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Позиция НБУ

«Мы имеем прекрасную программу «єОселя», но для массовой рыночной ипотеки ее недостаточно, сказала Рожкова.

«Нам нужно поговорить об изменении параметров программы», — добавила она.

Основная цель пересмотра — сделать ее «дешевле для бюджета».

«Многие страны имеют программы поддержки ипотеки. Это очень важный социальный аспект, это драйвер экономического роста, но наиболее успешными являются программы, когда государство не является прямым кредитором. Государство должно создавать условия для рыночного ипотечного кредитования, и когда эти условия являются более дорогими для определенных категорий граждан, государство должно применять механизм компенсации процентных ставок», — пояснил он.

Ограниченность бюджета Украины не позволит масштабировать программу, тогда как банковская система в Украине суперликвидна, но не способна конкурировать с государственной ипотекой, предоставляемой на нерыночных условиях.

В то же время Рожкова добавила, что єОселя должен оставаться и в длительной перспективе поддерживать субсидированное кредитование.

«Сегодня мы не говорим о том, что рыночные условия полностью сложились. Но я уверена, что в среднесрочной перспективе они сложатся. Но давайте будем откровенны: если сегодня государственная программа поддержки предлагает ставки 3−7%, соседняя Польша имеет 4−4,5%. До рыночной ставки 4,5% мы за пять лет», — сказала она.

Для функционирования программы также необходимы определенные законодательные изменения, в частности, принятие закона об оценке имущества, закона о секьюритизации, имплементации Европейской ипотечной директивы, создание механизма rent-to-own, отметила Рожкова.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Anatoll France
Anatoll France
27 марта 2025, 15:23
#
Ну все, хто не встиг — той буде і далі без хати, а усілякі аферісти і далі буть купляти хати по зниженим відсоткам.
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