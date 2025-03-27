Получить выписку из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества (РПЗМ) теперь можно самостоятельно через приложение «Дия». Раньше для этого нужно было обращаться в органы местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
В «Дии» теперь можно получить выписку из реестра поврежденного и уничтоженного имущества
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Подробности
Полученная в приложении выписка будет считаться верифицированным источником информации о пострадавшем из-за боевых действий жилье.
«Этот документ можно использовать при начислении льгот для уплаты коммунальных платежей, страховых услуг и социальных выплат. Другой случай — подача на программы поддержки от благотворительных фондов или бизнеса, которые оказывают дополнительную помощь пострадавшему населению. Также выписка может потребоваться для прекращения права собственности на уничтоженное жилье при реализации жилищного сертификата», — говорится в сообщении.
Как получить выписку
Для получения выписки в приложении «Дия» необходимо открыть раздел «єВідновлення» и выбрать услугу «Извлечение из РПСМ».
В частности, можно получить два варианта подъемников:
- О поврежденном или уничтоженном объекте, который находится в вашей собственности;
- О заявлении на получение выплаты в рамках программы «Восстановление».
В подъемнике указывается информация о степени повреждения объекта и описании работ необходимых для его восстановления.
Готовый подъемник актуален в течение 24 часов.
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