Количество банков в Украине сократилось до 60. Один из мелких банков решил воспользоваться особой процедурой. Об этом говорится в сообщении пресс-служб НБУ.
В Украине сократилось количество банков
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Что известно
Национальный банк отозвал банковскую лицензию и исключил сведения о банке «Портал» из Государственного реестра банков.
«Портал» — уже десятый банк, прекративший осуществление банковской деятельности по собственной инициативе без прекращения юридического лица.
По данным НБУ, 16 сентября 2024 г. единственный акционер банк «Портал» принял решение о прекращении банковской деятельности без прекращения юридического лица, а 20 февраля 2025 г. банк завершил деятельность.
По состоянию на 1 февраля банк занимал последнее место по размеру активов — 268 млн гривен. У банка не было средств физических и юридических лиц.
Ранее НБУ в рамках этой процедуры уже отозвал банковские лицензии у таких банков: «Вернум Банк», «БМ Банк», «ДиВи Банк», «Финансовый партнер», «Апекс-Банк», «Промышленно-финансовый банк», «Кредит Оптима Банк», «Расчетный центр» и «Альпари Банк».
Процедура прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица осуществляется в соответствии с Законом Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков».
Для прекращения банковской деятельности банк согласовывает с НБУ план и полностью выполняет обязательства.
Напомним
На начало февраля 2025 года в Украине работал 61 банк.
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