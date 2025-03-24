Национальный банк с 17 по 21 марта увеличил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке до $643,6 млн (с 10 по 14 марта НБУ продал $545,20 млн). Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ увеличил чистую продажу валюты на межбанке до $644 млн
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Валютные интервенции НБУ
Согласно данным, на прошлой неделе Нацбанк не покупал валюту.
С начала года Нацбанк купил $16,81 млн, продал $8 153,23 млн.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1