НБУ увеличил чистую продажу валюты на межбанке до $644 млн

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Согласно данным, на прошлой неделе Нацбанк не покупал валюту.

С начала года Нацбанк купил $16,81 млн, продал $8 153,23 млн.

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