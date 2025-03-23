В «Укрзализныце» масштабный сбой: онлайн сервисы не работает

В приложении и на сайте «Укрзализныци» временно не работает продажа билетов и другие онлайн-услуги. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Что известно

«Из-за технического сбоя в IT системе Укрзализныци не работают онлайн сервисы. В частности, временно не работает продажа билетов через приложение и сайт, онлайн сервисы заказа услуг и справочные услуги», — сообщала компания.

В 9:34 утра онлайн услуги все еще были недоступны.

Если ваш онлайн-билет не подгружается в приложении, на почте есть PDF-дубликат.

В «Укрзализныце» сообщили, что ужесточили утренние изменения на кассах вокзалов.