В приложении и на сайте «Укрзализныци» временно не работает продажа билетов и другие онлайн-услуги. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В «Укрзализныце» масштабный сбой: онлайн сервисы не работает
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Что известно
«Из-за технического сбоя в IT системе Укрзализныци не работают онлайн сервисы. В частности, временно не работает продажа билетов через приложение и сайт, онлайн сервисы заказа услуг и справочные услуги», — сообщала компания.
В 9:34 утра онлайн услуги все еще были недоступны.
Если ваш онлайн-билет не подгружается в приложении, на почте есть PDF-дубликат.
В «Укрзализныце» сообщили, что ужесточили утренние изменения на кассах вокзалов.
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