США исключили криптомиксер Tornado Cash из санкционного списка

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) 21 марта исключило сервис микширования криптовалют (криптомиксер) Tornado Cash из списка SDN. Об этом сообщается в официальной публикации на сайте ведомства.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Из списка были удалены как само наименование Tornado Cash, так и десятки связанных с ним криптовалютных адресов в сети Ethereum.

Санкции против Tornado Cash были введены в 2022 году: по версии властей США, через этот сервис проходили многомиллионные транзакции, связанные с отмыванием средств, в том числе с участием хакеров, связанных с КНДР.

OFAC при этом обновило сведения о Романе Семенове, которого ранее назвали одним из сооснователей Tornado Cash. Он остается под санкциями, но в его карточке были изменены некоторые технические данные.

Минфин США пояснил, что решение об исключении Tornado Cash из санкционного списка принято «по итогам пересмотра правовых и политических вопросов, связанных с применением санкций в условиях быстро развивающихся технологий и нормативной среды».

При этом ведомство подчеркнуло, что сохраняет серьёзную обеспокоенность деятельностью Северной Кореи в сфере хакерских атак и отмывания средств с использованием цифровых активов.

Напомним

В августе 2023 года Министерство юстиции США предъявило обвинения россиянину Роману Семенову и американцу Роману Сторму, которых называют сооснователями Tornado Cash.

По версии следствия, они использовали криптовалютный миксер для отмывания более $1 млрд, включая «сотни миллионов долларов» для северокорейской хакерской группировки Lazarus Group, находящейся под санкциями США.

Семенову и Сторму были предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, нарушении законодательства о международных экономических полномочиях, а также в осуществлении нелицензированной деятельности по переводу денежных средств. Максимальное наказание по каждому из пунктов обвинения — от 5 до 20 лет лишения свободы.

Сторм был задержан в США в день предъявления обвинений. Семенов, как указывалось в материалах Минюста, оставался на свободе.