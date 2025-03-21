«Земельный банк» планирует сдать землю в аренду на 1 млрд грн в 2025 году

ООО «Государственный земельный банк» включил во второй пул 2 479 участков земли ориентировочной стоимостью в 1 млрд грн. Об этом сообщил Фонд государственного имущества по результатам итогового заседания рабочей группы «Земельного банка».

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«Во второй пул будут входить 2479 участков, общая площадь территорий — 206 382 га в 23 областях Украины. Эта цифра для нас является ориентиром для достижения максимального наполнения государственного бюджета. Стратегическая задача на 2025 год — 1 млрд гривен», — говорится в сообщении.

По информации ФГИУ, ко второму пулу земель, которые планируется реализовать в рамках «Земельного банка» в этом году, добавились земли животноводства, дооформленные, разделенные участки, участки, по которым осуществляются «правовые урегулирования» (снятие арестов и обременений, регистрация прав на землю) и участки в пользовании предприятий других органов управления.

Первые аукционы планируются уже во втором полугодии 2025 года.

Как сообщили в ФГИУ, в рамках реализации первого пула земли в проекте «Земельный банк» было заключено 225 договоров на субаренду, от которых бюджет получил 428,2 млн грн поступлений.

«1 октября прошлого года стартовали первые онлайн-торги в системе Prozorro.Продажи. Проведено 427 аукционов, успешно заключено 225 договоров и оплачено 428,21 млн гривен», — говорится в сообщении.