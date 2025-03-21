Кабмин создал нового регулятора игорного бизнеса вместо КРАИЛ

Кабинет Министров создал государственное агентство «ПлейСити», которое будет реализовать государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

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По его словам, это будет центральный орган исполнительной власти, деятельность которого будет координироваться правительством через Министерство цифровой трансформации Украины.

«Образовано Госагентство Украины „ПлейСити“, деятельность которого направляется и координируется КМУ через вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации, и реализующего государственную политику в сфере организации и проведения азартных игр и лотерейной сфере», — отметил Мельничук.

Напомним

В январе 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9256-д об усилении контроля на игорном рынке. В частности, закон ликвидировал Комиссию по регулированию азартных игр (КРАИЛ).