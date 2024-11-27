Депозиты для юрлиц: сколько на них зарабатывают компании и в каких банках держат деньги

Украинский бизнес постепенно сокращает свои вложения в банках. Кто-то закрывает контракты в конце 2024 года и расплачивается, кто-то делает предоплаты на 2025-й. У всех своя мотивация, текущие задачи и цели на будущее. В банках же в ближайшее время не обещают корпоративным вкладчикам улучшения условий, особенно, если Нацбанк не будет повышать размер своей учетной ставки. «Минфин» выяснял, что происходит на рынке депозитов юрлиц.

Где хранит деньги бизнес: 15 банков с оттоком депозитов юрлиц

В корпоративном сегменте депозитного рынка в последние месяцы наблюдается нисходящая динамика, если анализировать весь депозитный портфель юрлиц — средства субъектов хозяйствования и небанковских финучреждений, размещенные в банках. Данные можно найти в общем балансовом отчете на официальном сайте Нацбанка.

После планомерного роста в первом полугодии 2024 года, в последние три месяца здесь наблюдается небольшое сокращение вложений бизнес-вкладчиков:

1 августа — 1,43 трлн грн;

1 сентября — 1,42 трлн грн;

1 октября — 1,4 трлн грн.

Уменьшение пока небольшое и наблюдается только в помесячном разрезе. Если взять динамику за 9 месяцев по годам, то увидим уверенный рост портфеля:

2021 год — 729,1 млрд грн;

2022 год — 839,1 млрд грн;

2023 год — 1,2 трлн грн;

2024 год — 1,4 трлн грн.

Общее увеличение в 1,9 раза за 4 года, большая часть которого пришлась на непростое военное время.

Немного улучшилась даже структура вложений: если в довоенном 2021 году на средства до востребования, то есть на текущих счетах, приходилось 80,4% всех вложений компаний (586 млрд грн), то в 2024-м — уже 74,8% (1 трлн). Конечно, изменения не революционные, но бизнес стал меньше денег держать под оперативным управлением и больше — на срочных депозитах.

Если в разрезе банков изучать динамику за последний год (9 месяцев 2023/9 месяцев 2024), то видно, что из 62 банков приросты по корпоративным депозитным портфелям показали 47 структур, а у 15-ти — оттоки.

В абсолютных значениях (в деньгах) крупнейшие притоки зафиксированы у такой 5-ки:

Ощадбанк — на 53 млрд грн (на 61,2%) — до 139,7 млрд грн; Укрсиббанк — на 25,8 млрд грн (на 34,9%) — до 99,6 млрд грн; Укргазбанк — на 22,2 млрд грн (на 23,4%) — до 117,3 млрд грн; Сенс Банк — на 20,4 млрд грн (на 67,2%) — до 50,7 млрд грн; ПУМБ — на 15,6 млрд грн (на 23,5%) — до 82,2 млрд грн.

В процентном приросте видим аномальные прибавки у небольших банков:

Европромбанк — в 11,4 раза (до 1,1 млрд грн); Банк ¾ — в 5,7 раз (до 1 млрд грн); Украинский банк реконструкции и развития — в 3,7 раза (до 448,3 млн грн); Окси Банк — в 2,4 раза (до 694,1 млн грн); Мотор-Банк — на 102,9% (до 460,2 млн грн).

Нужно помнить, что финансовым директорам крайне важно взвешивать все риски и выверять выбор банка. Ведь вклады юрлиц, как и ранее, не гарантируются государством. Если банк будет закрыт по любой причине, и его ликвидационной массы не хватит на расчеты по всем обязательствам, то предприятия, скорее всего, останутся ни с чем, что чаще всего и происходило в истории нашей банковской системы.

Вытекали бизнес-депозиты за последний год в основном из небольших банков, 5-ка крупнейших оттоков выглядит так:

Банк «Украинский капитал» — «минус» 1,4 млрд грн (68,8%) — до 652,4 млн грн; Коминбанк — «минус» 767,1 млн грн (19,4%) — до 3,2 млрд грн; РВС Банк — «минус» 494,1 млн грн (25,3%) — до 1,5 млрд грн; Правэкс-Банк — «минус» 469,3 млн грн (8,8%) — до 4,8 млрд грн; Аккордбанк — «минус» 465,7 млн грн (4,7%) — до 9,4 млрд грн.

Финансисты отметили, что ключевыми вкладчиками банковской системы остаются крупные корпорации и средний бизнес. Малый бизнес и ФОПы им сильно уступают по оборотным средствам и объемам сбережений.

Увеличение остатков средств у юрлиц в первом полугодии 2024 года объяснили общим оживлением экономической активности весной.

«Кроме того, наблюдалась стабильная работа украинских портов и существенный рост стоимости сырьевых товаров на мировых рынках, в частности, агропродукции. Это — дополнительные факторы, содействующие увеличению поступлений валютной выручки в Украину и ее дальнейшей распродажи», — объяснил «Минфину» руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами Правэкс Банка Даниил Раковица.

Сокращение корпоративного портфеля в июле-сентябре объясняют ростом расходов бизнеса.

«Наблюдается рост расходов на энергоносители, повышение тарифов на электроэнергию, девальвация обменного курса гривны, что влияет на производителей, вынужденных переносить рост стоимости на цены реализации, чтобы их деятельность оставалась рентабельной. Уровень инвестиционной активности бизнеса остается низким», — уточнила нам член правления Ощадбанка, ответственная за направление ММСБ, Наталия Буткова-Витвицкая.

Она добавила, что часть компаний сейчас не привлекает кредиты и более активно «проедает» собственные сбережения. Из-за этого сокращаются суммы на их депозитных счетах.

«Основной рост портфеля юрлиц произошел в сегменте депозитов в иностранной валюте, когда у клиентов начали накапливаться избыточные средства из-за ограничений НБУ на их вывод», — уточнил «Минфину» финансовый директор Агропросперис Банка Александр Штефан.

Сколько платят по депозитам юрлиц

Ключевым ориентиром для ставок по корпоративным депозитам остается учетная ставка Нацбанка. 2024 год она начинала на уровне 15%, но НБУ не скрывал свои планы по снижению учетки, и по факту это случилось трижды:

15 марта — 14,5% годовых;

26 апреля — 13,5% годовых;

14 июня — 13% годовых, которые держатся до сих пор.

Дополнительным фактором стало повышение Нацбанком в октябре обязательных резервов по привлекаемым средствам.

«До 15% в национальной валюте и 25% в иностранной, что также влияет на депозитные доходности. Это привело к дальнейшему снижению ставок по депозитам юридических лиц в среднем на 0,5−1% на ноябрь», — рассказал Даниил Раковица.

Он объяснил, что, по темпам сокращения доходности депозитов, банки обгоняли снижение учетной ставки НБУ, опуская бизнесу проценты заранее.

«В первом полугодии 2024 года участники рынка ожидали дальнейшего снижения учетной ставки. Так что проценты по депозитам сроком от 3−6 месяцев были даже ниже, чем на более короткие сроки. Ведь банки не спешили фиксировать высокую ставку на длительный период. Однако из-за значительной конкуренции за клиентов на уровень процентной ставки влияли не только сумма депозита, но и лояльность», — заметил Раковица.

В некоторых банках депозиты юрлиц подешевели даже сильнее нацбанковской учетки.

«В нашем банке, например, снижение средней ставки составляет 2,6% годовых — по 0,2−0,3% процентных пункта ежемесячно. Сейчас банк предлагает по гривне от 9,5% до 13% годовых, в зависимости от срока размещения средств, для постоянных клиентов возможны индивидуальные условия. А по инвалюте доходности держатся в пределах 0,5−2% годовых, в зависимости от срока», — объяснил Александр Штефан.

Впрочем, на снижение процентов для предприятий шли не все банки. Когда Нацбанк перестал опускать свою учетку, многие с октября даже немного подняли доходности.

Директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус Банка Оксана Шульга проанализировала для «Минфина» изменение средних депозитных ставок юрлиц — сравнила значения лета/осени 2024 года и выявила преимущественно небольшое повышение по гривне:

до 31 дня — с 5,4% до 7,2% годовых;

от 32 до 91 дня — с 12,3% до 12,8% годовых;

до 365 дней — с 10,5% до 11,3% годовых;

свыше 365 дней — с 10,9% до 9,5%.

По доллару разнонаправленная динамика:

до 31 дня — с 1,9% до 1,3% годовых ;

; от 32 до 91 дня — с 1,8% до 2% годовых;

до 365 дней — с 1,6% до 1,9% годовых;

свыше 365 дней — с 1,4% до 1,7% годовых.

Также, как и по евро:

до 31 дня — с 1,1% до 1,2% годовых;

от 32 до 91 дня — с 1,8% до 1,3% годовых;

до 365 дней — с 1,1% до 1,4% годовых;

свыше 365 дней — с 1,3% до 0,8% годовых.

«Банки могут предлагать более высокие ставки на депозиты с более продолжительным сроком или предлагать акционные условия для юридических лиц на новые депозиты — акционные ставки, что может стимулировать интерес к долгосрочным вкладам», — отметила Шульга.

Многие банки также платят компаниям проценты по текущим счетам (не только по депозитным), хотя и не все, как, например, Райффайзен Банк, который подтвердил это «Минфину».

«Основные условия — это иметь стабильные поступления на текущие счета и держать минимальные среднедневные остатки на уровне от 500 тыс. грн», — объяснила требования к доходным счетам до востребования Шульга.

Стандартной ставкой для текущих счетов в гривне считается 5% годовых.

В Ощадбанке рассказали, что в гривневом сегменте у представителей малого и среднего бизнеса наибольшим спросом пользуются вклады сроком на 3−6 месяцев, а в валютном — на 1−3 месяца.

«Валютные депозиты не приносят высокого дохода, их использование, скорее, связано с сохранением средств по валютным контрактам (при условии, что они не являются постоянными), чтобы иметь резерв валюты на случай введения ограничений по ее покупке. Ведь такие ограничения могут воспрепятствовать исполнению планов и обязательств по импортным операциям», — отметила Наталия Буткова-Витвицкая.

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Что дальше будет со ставками и привлечениями

Учетная ставка, регуляции Нацбанка и война останутся ключевыми факторами, которые влияют на уровень депозитных ставок юрлиц и рынок в целом в ближайшее время.

«Наиболее значимым фактором неопределенности является фактор продолжающейся войны, поэтому прогнозировать волатильность рынка в таких условиях крайне сложно. В последние годы ведущую роль в экономике играет сельское хозяйство. Этому сектору присуща определенная сезонность, связанная с поступлением средств от экспорта и, соответственно, потребностями в финансировании собственной производственной деятельности», — отметила Буткова-Витвицкая.

Она вместе коллегами назвали и ряд других факторов и рисков, которые будут сказываться на объемах привлечения корпоративных депозитов и ставках по ним:

экономическая и политическая ситуация — ставки могут расти из-за усиления нестабильности;

— ставки могут расти из-за усиления нестабильности; уровень инфляции и инфляционные ожидания . Активный рост розничных цен может стимулировать увеличение процентных ставок;

. Активный рост розничных цен может стимулировать увеличение процентных ставок; девальвация гривны и ситуация на валютном рынке . Если доллар/евро будут особенно активно дорожать, банки могут поднимать депозитные доходности для увеличения привлекательности гривневых депозитов;

. Если доллар/евро будут особенно активно дорожать, банки могут поднимать депозитные доходности для увеличения привлекательности гривневых депозитов; снижение уровня депозитных ставок , влияющее на объемы размещаемых на счетах средств; высокая импортозависимость, непредсказуемость колебаний цен на сырье и материалы, что может стимулировать более активную контрактацию и проплаты наперед. Соответственно — сокращение депозитного портфеля бизнеса;

, влияющее на объемы размещаемых на счетах средств; высокая импортозависимость, непредсказуемость колебаний цен на сырье и материалы, что может стимулировать более активную контрактацию и проплаты наперед. Соответственно — сокращение депозитного портфеля бизнеса; вымывание депозитной массы может провоцировать также сокращение доступа украинских компаний к стабильному кредитованию (сокращению их кредитных лимитов);

может провоцировать также сокращение доступа украинских компаний к стабильному кредитованию (сокращению их кредитных лимитов); текущие налоговые платежи и изменения в налоговом законодательстве , особенно в части повышения налоговых ставок;

, особенно в части повышения налоговых ставок; конкуренция между банками, которые нуждаются в увеличении гривневой массы (например, для наращивания кредитного портфеля), которые могут повышать депозитные ставки время от времени;

(например, для наращивания кредитного портфеля), которые могут повышать депозитные ставки время от времени; расходы бизнеса на энергетическое оборудование, которые могут расти, в зависимости от вражеских атак, и приводить к вымыванию средств юрлиц.

Исходя из всего перечисленного, банкиры пока не прогнозируют серьезных изменений по депозитным ставкам для бизнеса.

«По гривне не ждем существенных изменений до конца 2024 и в начале 2025 года. А по валюте допускаем снижение депозитных доходностей из-за уменьшения ключевых ставок Федеральной резервной системы США и Европейского Центробанка», — спрогнозировал «Минфину» начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов Ukrsibbank BNP Paribas Group Руслан Левчин.

Но даже в этом случае, финансисты рассчитывают на притоки на депозитные счета украинских компаний.

«До конца 2024 года может наблюдаться увеличение объемов депозитов вследствие завершения финансового года. В это время компании подводят итоги и временно размещают средства на депозитах. Также юрлица могут накапливать средства для уплаты налогов в начале будущего года», — сказали нам в Райффайзен Банке.

Одновременно в банках допускают формирование бизнесом в декабре небольших валютных запасов на счетах на девальвационных ожиданиях, которые в ходе своих опросов фиксировал Нацбанк.