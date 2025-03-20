Трамп призвал ФРС к снижению процентных ставок

Президент США Дональд Трамп призвал Федеральную резервную систему к снижению процентных ставок спустя несколько часов после того, как по итогам мартовского заседания американский ЦБ сохранил их на прежнем уровне.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«ФРС было бы намного лучше снижать ставки» в связи с воздействием импортных пошлин, которые вводит президентская администрация, на экономику страны, написал Трамп в соцсети Truth Social. «Поступайте правильно», — сказал он.

Между тем глава Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания заявил, что не нужно торопиться с корректировкой денежно-кредитной политики.

Экономика США в целом сильна, при этом результаты различных опросов указывают на возросшую неопределенность в плане макроэкономических прогнозов, сказал он. Это привело к некоторому росту краткосрочных инфляционных ожиданий, тогда как более долгосрочные ожидания остаются примерно на прежнем уровне.

Читайте также:ФРС ожидаемо оставила базовую ставку в диапазоне 4,25−4,5%

«Инфляция сейчас начала расти, мы думаем, отчасти в ответ на пошлины», — сказал Пауэлл.

Неопределенность во многом связана с ситуацией вокруг внешнеторговых пошлин, однако их последствия для инфляции пока сложно оценить, отметил он. «Мы считаем, что будет правильным дождаться большей ясности», — сказал глава ФРС.

Напомним

Федрезерв по итогам второго заседания подряд сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 4,25−4,5% годовых. При этом ЦБ повысил прогноз инфляции (индекс PCE) в США на 2025 год до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,5%.

Медианный прогноз руководителей ФРС по-прежнему предусматривает, что ставка будет снижена в общей сложности на 50 базисных пунктов до конца 2025 года.

Пауэлл отметил, что базовый сценарий ФРС предусматривает, что повышение импортных пошлин окажет лишь краткосрочное влияние на инфляцию. Именно это случилось, когда Трамп начал увеличивать пошлины в свой первый президентский срок, сказал он.