ФРС ожидаемо оставила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25−4,5% годовых. Об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания.

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Детали

Согласно сообщению, ФРС с апреля будет снижать объем US Treasuries на своем балансе на $5 млрд в месяц, а не на $25 млрд, как сейчас. Ежемесячные темпы сокращения вложений в ипотечные бумаги останутся на уровне $35 млрд.

Федрезерв сокращает объем активов на своем балансе за счет отказа от реинвестирования поступлений от погашаемых бумаг.

Решение сохранить ставку было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Тем временем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер выступил против изменения темпов уменьшения активов на балансе ЦБ.

«Последние статданные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами, — сообщается в пресс-релизе по итогам заседания. — Безработица стабилизировалась на низком уровне в последние месяцы, а условия на рынке труда остаются хорошими. Инфляция остается несколько повышенной».

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FOMC стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В сообщении появилась фраза о том, что неопределённость в отношении экономических прогнозов повысилась, и руководство ФРС будет следить как за понижательными, так и за повышательными рисками для своих целей.

«В поддержку своих целей комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам в 4,25−4,5% годовых», — говорится в заявлении.

При рассмотрении размера и сроков дальнейшей корректировки целевого диапазона ставки FOMC будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся прогнозы и баланс рисков.

«Мы твердо привержены тому, чтобы обеспечить максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%», — говорится в заявлении ФРС.

Определяя надлежащий курс денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

«Комитет готов скорректировать подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению поставленных целей. FOMC будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о ситуации на финансовых рынках и международных событиях», — говорится в документе.

Как отреагировал рынок

Рынок акций США немного ускорил рост после публикации итогов мартовского заседания Федрезерва. Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 по состоянию на вечер 19 марта выросли на 0,55% и 0,82% соответственно, а Nasdaq Composite прибавляет 1,2%.