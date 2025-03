Биткоин и другие криптовалюты пошли вверх на фоне решения ФРС: что нового на рынке

Биткоин поднялся до $87 400 на фоне решения ФРС по ставке

Федеральная резервная система (ФРС) предположительно оставила базовую ставку в диапазоне 4,25−4,5%. На фоне этого цена первой криптовалюты стремительно пошла вверх и в моменте составляла $87 427, после чего откатилась назад. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $85 800. В сутки актив вырос на 3%, за неделю рост также составляет 3%.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали рост. Причем за последние 24 часа больше выросли XRP (+7,5%) и Solana (+6%).

Binance ввела ограничения на размер инвестиций для своих сотрудников — СМИ

Криптовалютная биржа Binance ввела новые ограничения на инвестиции в криптоактивы на платформе для сотрудников, ограничив максимальную сумму. Об этом заявил журналист Колин Ву со ссылкой на свои источники.

По данным Ву, Binance сообщила сотрудникам о корректировке в политике ограничения инвестиций в криптоактивы на платформе. Согласно этому сообщению, вложение ограничено суммой в $5000 в год.

Кроме того, уведомление не касается сотрудников отдела листинга новых криптоактивов. Ву не уточнил, применяются ли к ним другие ограничения и какие они.

SEC откажется от претензий к Ripple

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отзывает апелляцию по делу против Ripple. Об этом сообщил CEO финтех-компании Брэд Гарлингхаус.

Предприниматель отметил, что рассмотрение длилось более четырех лет.

«Размышляя сегодня о случившемся, для меня кажется абсолютно понятным, что дело было обреченным с самого начала. Во многом это был первый крупный выстрел в войне против криптовалюты», — заявил он.

Напомним, в декабре 2020 года SEC подала иск против Ripple, обвинив компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг в виде XRP на сумму $1,3 млрд. Ответчиками по делу также стали Гарлингхаус и соучредитель Крис Ларсен.

Законопроект о стейблкоинах может быть принят в США в течение двух месяцев

Исполнительный директор Президентского совета консультантов по вопросам цифровых активов (так называемого «криптосовета») Бо Хайнс отметил, что в ближайшие месяцы ожидается принятие комплексного законодательства по стейблкоинам. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на выступление Хайнса на мероприятии Digital Asset Summit.

«Я думаю, что законопроект о стейблкоинах может оказаться на столе президента уже в течение следующих двух месяцев», — заявил Хайнс отвечая на вопрос о сроках принятия законодательной инициативы.

Хайнс подчеркнул, что регулирование стейблкоинов безотлагательно после того, как банковский комитет Сената США на прошлой неделе двухпартийно одобрил законопроект «Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins» (GENIUS).

Последний определяет правила обеспечения для эмитентов стейблкоинов и обязывает их соблюдать законы о борьбе с отмыванием средств (AML).

«Мы увидели редкий случай двухпартийного согласия в банковском комитете Сената, что является отличным новшеством. Представители обеих партий понимают важность сохранения доминирования доллара США в криптоиндустрии», — подчеркнул Хайнс.

По данным DefiLlama, рыночная капитализация стейблкоинов составляет почти $230 млрд, подавляющее большинство из которых привязаны к доллару США. Это свидетельствует о преобладании американской валюты в криптовалютных транзакциях и международных денежных переводах.

Некоторые эксперты прогнозируют, что со временем стейблкоины могут стать мультивалютными, однако сейчас цифровой доллар остается фаворитом рынка.