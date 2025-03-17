Средняя площадь квартир в Киеве постепенно уменьшается

Строительство жилья в Киеве на четвертый год войны еще не достигло довоенных показателей. В динамике 2011−2023 годов в Украине ежегодно в эксплуатацию вводилось 9390081 кв. метров, подсчитали аналитики UTG. Из них около 13,7% (1345972 кв. м) в столице и 17,3% (или 1 632 288 кв. м) общеукраинских объемов в Киевской области, пишет Delo.ua.

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Что происходит на рынке недвижимости

В Киеве ежегодно вводятся в эксплуатацию в среднем 17 500 квартир и 887 домов. По результатам 2023 года объемы строительства в столице упали, но не катастрофически и составили 76,25% или 7 380 752 кв. метров от среднегодового значения.

По объемам строительства в столице в 2024 году лидерами стали Подольский (24,4%), Голосеевский (22,2%) и Дарницкий (15,2%) районы. В то же время, центральный Печерский занимает лишь 6 позицию с 7,5% объемов строительства жилья.

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