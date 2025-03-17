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17 марта 2025, 9:36 Читати українською

Средняя площадь квартир в Киеве постепенно уменьшается

Строительство жилья в Киеве на четвертый год войны еще не достигло довоенных показателей. В динамике 2011−2023 годов в Украине ежегодно в эксплуатацию вводилось 9390081 кв. метров, подсчитали аналитики UTG. Из них около 13,7% (1345972 кв. м) в столице и 17,3% (или 1 632 288 кв. м) общеукраинских объемов в Киевской области, пишет Delo.ua.

Строительство жилья в Киеве на четвертый год войны еще не достигло довоенных показателей.
Фото: depositphotos

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Что происходит на рынке недвижимости

В Киеве ежегодно вводятся в эксплуатацию в среднем 17 500 квартир и 887 домов. По результатам 2023 года объемы строительства в столице упали, но не катастрофически и составили 76,25% или 7 380 752 кв. метров от среднегодового значения.

По объемам строительства в столице в 2024 году лидерами стали Подольский (24,4%), Голосеевский (22,2%) и Дарницкий (15,2%) районы. В то же время, центральный Печерский занимает лишь 6 позицию с 7,5% объемов строительства жилья.

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Намного лучше результаты строительства в Киевской области за три квартала 2024 года объемы построенного жилья составили 1 395 111 кв. метров и опередили по показателям 2023 год, когда было введено в эксплуатацию 1387605 кв. метров, а еще прошлый год вышел на среднегодовые довоенные показатели.

На стройплощадках наблюдается нехватка рабочего персонала из-за мобилизации и оттока людей за границу. Но урбанизация пригорода столицы и активное развитие локальной инфраструктуры (торговой, развлекательной, социальной, инженерной), дорожно-транспортного сообщения повышают комфорт проживания в пригороде, что способствует росту девелоперской активности в населенных пунктах сателлитах.

За счет этого Киевская область и вернулась к довоенным показателям.

Еще одним трендом последних лет эксперты отметили уменьшение средней площади квартир, которая в динамике ежегодно уменьшается из-за постепенного падения благосостояния граждан и удорожания стоимости эксплуатации недвижимости.

Кроме того, рост стоимости услуг ЖКХ и коммунальных расходов способствует уменьшению востребованной площади жилья — планирование квартир и индивидуальных домов становится более рациональным, эргономичным, продуманным.

Страхование жилья от последствий «прилета»

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Павел Еникеев
Павел Еникеев
17 марта 2025, 11:14
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Мегаполисы — кладбища нации.
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