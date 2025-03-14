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14 марта 2025, 14:04 Читати українською

Арестованные в США деньги Проминвестбанка вернутся в Украину

Фонд гарантирования вкладов доказал в апелляционном суде США принадлежность Украине свыше 36,6 млн евро и свыше $2 млн, арестованных на счетах Проминвестбанка. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фонд гарантирования вкладов доказал в апелляционном суде США принадлежность Украине свыше 36,6 млн евро и свыше $2 млн, арестованных на счетах Проминвестбанка.

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Подробности

Отмечается, что 5 марта 2025 Апелляционный суд США второго округа г. Нью-Йорк своим решением подтвердил правильность решения Окружного суда. Нью-Йорка от 12 июля 2023 года о принадлежности Украине этих средств.

Денежные средства были обнаружены в ходе ликвидационной процедуры ПАО «АКБ Проминвестбанк» на его корреспондентском счете в Bank of New York Mellon. В 2022 году эти средства были заблокированы американской стороной в связи с введением США санкций против банка как дочерней компании российской ВЭБ.РФ.

В ноябре 2022 года на эти средства стали претендовать несколько американских граждан как пострадавшие от действий движения «Талибан» в Афганистане в 2016 году. Однако на время их обращения в Окружной суд г. Нью-Йорк банк уже принадлежал государству Украины на основании Закона Украины «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов».

«Разблокировка свыше $2 млн и почти 37 млн евро Проминвестбанка — это не просто юридический успех, а вклад в финансовую устойчивость государства. Согласно решению СНБО эти средства принадлежат государству Украина, что Фонд успешно доказал в судах. Теперь основные препятствия сняты, и мы можем ожидать перечисления этих средств. После этого они будут переданы в».

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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