Кадровый кризис: какие специалисты самые дефицитные

Три четверти украинских компаний испытывают дефицит кадров, а заполнять вакансии становится все сложнее. Какие главные причины недостатка специалистов и какие профессии пользуются самым большим спросом, в колонке для РБК-Украина рассказала директор департамента HR аутсорсинговой компании NOTA Group Яна Декусар. «Минфин» выбрал главное.

Представьте себе страну, где работодатели соревнуются за каждого сотрудника, предлагая все более привлекательные условия, а вакансии остаются незаполненными месяцами. Это не вымышленный сценарий, а реальность современной Украины.

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, 74% компаний испытывают дефицит кадров, что является значительным ростом, по сравнению с предыдущими периодами. Как страна, которая переживает беспрецедентные вызовы, Украина сталкивается с парадоксом: с одной стороны высокий уровень безработицы, с другой — острая нехватка квалифицированных специалистов. Что привело к такой ситуации, и каковы пути выхода из нее? Давайте рассмотрим поглубже.

Текучка кадров и дефицит рабочей силы

Украина сейчас сталкивается с беспрецедентным сокращением рабочей силы. По данным Государственной службы занятости, на начало 2024 года официально зарегистрировано 96 120 безработных. Однако эта цифра не отражает полную картину, ведь значительная часть трудоспособного населения не регистрируются, как безработные.

В начале 2025 года рынок труда Украины сталкивается с заметным дефицитом кадров в разных отраслях. По данным Государственной службы занятости, самая большая нехватка работников наблюдается среди квалифицированных рабочих профессий, таких как швеи, электромонтеры, сантехники, электрики, слесари и сварщики.

Согласно исследованию рынка труда, проведенному в 2024 году, 71% компаний столкнулись с дефицитом квалифицированных кадров. В ответ на это 87% работодателей повысили заработные платы, а 88% — открыли новые вакансии. Прогнозы на 2025 год свидетельствуют о дальнейшем росте зарплат и расширении штатов.

Основные причины кадрового дефицита

Миграция. По данным ООН, более 5,9 млн украинцев уехали за границу, и около 30% не планируют возвращаться в ближайшее время.

Мобилизация. Значительная часть мужчин в возрасте 25−55 лет вовлечена в ряды ВСУ.

Разрушение предприятий. Из-за боевых действий уничтожено или повреждено более 5 000 предприятий, что привело к потере десятки тысяч рабочих мест.

Релокация бизнеса. Предприятия меняют местоположение, и это затрудняет поиск кадров.

Популярные профессии и запросы работодателей

По результатам исследований Work.ua, в части самых востребованных профессий в 2025 году, эксперты выделяют следующие направления:

Информационные технологии (IT): разработчики программного обеспечения, аналитики данных, кибербезопасность.

Медицина: врачи общей практики, медсестры, фармацевты.

Строительство: инженеры-строители, архитекторы, прорабы.

Образование: преподаватели STEM-дисциплин, педагоги инклюзивного образования.

Кроме того, в разряд дефицитных попадут специалисты в области энергетики, логистики и транспорта, АПК, финансисты, маркетологи, специалисты по продажам, специалисты креативных индустрий, пиарщики, журналисты.

Как бизнес может привлекать и удерживать кадры

Расширение возможностей для женщин в нетипичных профессиях

Долгое время такие сферы, как строительство, транспорт и производство, оставались чисто мужскими. Однако ситуация поменялась. Так, к примеру, Fozzy Group начала активно нанимать женщин на должности водителей грузовиков. Строительные компании привлекают женщин для выполнения инженерных и технических работ. Корпорация ДТЭК тоже активно привлекает женщин в те профессии, которые раньше считались мужскими.

Работа со студентами и молодежью

Компании активно сотрудничают с учебными заведениями, предлагая программы стажировок. По данным МОН, в 2023 году более 80% украинских университетов запустили партнерские программы с бизнесом.

Уже есть такая практика, когда за талантливыми студентами работодатели охотятся еще со 2−3 курса и забирают их на определенные виды практики, предлагая заранее такому талантливому студенту закрепить за ним место уже после окончания вуза.

Автоматизация и цифровизация

Чтобы компенсировать нехватку кадров, компании внедряют автоматизированные технологии, а именно:

Роботизированные склады;

Кассовые терминалы самообслуживания;

Искусственный интеллект в сфере обслуживания клиентов,

CRM-сервисы для автоматизации общения с большим количеством клиентов.

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Гибкие условия труда

Гибридный формат работы стал нормой: около 47% компаний перешли на дистанционный режим или частичную занятость.