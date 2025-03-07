Госбанки лидируют по объемам сбережений украинцев

По состоянию на 1 февраля физические лица хранили 1 триллион 218,2 миллиарда гривен в украинских банках. За месяц эта сумма увеличилась на 1,7 миллиарда гривен. Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

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Топ-3 банков по объему средств населения

По данным НБУ, наибольший объем средств населения сосредоточен в двух государственных банках:

Приватбанк: 440,8 миллиарда гривен.

Ощадбанк: 211,9 млрд грн.

Третью позицию занимает частный Универсал Банк (вместе с monobank) с показателем 82,2 миллиарда гривен.

Другие банки в рейтинге

Далее в рейтинге расположились:

Райффайзен Банк (банк иностранной банковской группы): 69,1 млрд грн.

ПУМБ (частный): 54,5 миллиарда гривен.

УкрСиббанк (банк иностранной банковской группы): 47,7 млрд грн.

Количество банков и занятость в секторе

К началу февраля 2025 года в Украине насчитывался 61 банк. Общая численность штатных работников банковского сектора составила 96,3 тысячи человек. Крупнейшим работодателем в отрасли ПриватБанк, где работает 19 тысяч сотрудников.

Государственные банки: доля рынка и средств населения

В Украине работает семь государственных банков. Доля чистых активов этой группы банков в 2024 году сократилась на 0,3 процентных пункта и составляет 53,3%. В то же время доля средств населения, размещенных в государственных банках, за год снизилась на 1,2 процентных пункта — до 63,3%.

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