OpteraBank выходит на рынок: глобальный запуск в 30+ странах

Цифровой банк OpteraBank , разработанный игровым издательством ASI Games, объявил о начале работы и стал доступен более чем в 30 странах. Банк предлагает платежные решения, включая мультивалютные счета, мгновенные переводы и прозрачные тарифы.

Запуск включает Нидерланды, Великобританию, США, а также ряд стран Америки и Африки. Процесс регистрации длится несколько минут, а транзакции обрабатываются оперативно.

Через несколько дней OpteraBank набрал более 3 000+ выпущенных виртуальных карт, 7 000+ зарегистрированных аккаунтов, а также более 1 миллиона просмотров в X (формально Twitter), привлекая внимание широкой аудитории к своему запуску.

В дальнейшем OpteraBank планирует расширить список услуг, запустить новые финансовые продукты и наладить партнерские интеграции. Ожидается, что мобильное приложение появится в App Store и Google Play в ближайшее время.