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3 марта 2025, 17:25 Читати українською

Какие требования МВФ к Украине и что государство уже выполнило

В прошлую пятницу была зафиксирована договоренность на уровне персонала МВФ (Staff-Level Agreement, SLA) по поводу очередного пересмотра программы EFF. Эта важная новость немного потерялась на выходных по понятным причинам. Какие основные договоренности с фондом и как продвигается выполнение программы, рассказал глава Комитета BP по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

В прошлую пятницу была зафиксирована договоренность на уровне персонала МВФ (Staff-Level Agreement, SLA) по поводу очередного пересмотра программы EFF.

Несмотря на некоторые задержки, уровень выполнения программы EFF остается высоким. Украина выполнила все количественные критерии по программе на конец декабря. Выполнены 7 подлежащих оценке структурных маяков, один из которых — с опозданием.

Что касается последнего, речь о создании нового Высшего административного суда (ВАС) вместо ликвидированного ОАСК, закон о котором должен был быть принят до конца декабря прошлого года, а по факту он был принят Верховной радой 26 февраля этого года. Этот суд должен рассматривать дела против национальных государственных органов (НБУ, НАБУ, НАПК и др.). Напомним, в ходе дискуссий было решено создать два суда — Специализированный окружной административный суд (СОАС) и Специализированный апелляционный административный суд (который будет пересматривать решение СОАС).

Не выполнен один маяк, срок которого будет перенесен в третий раз. Речь идет о внесении изменений в УПК для усиления борьбы с коррупцией, в том числе в контексте отмены так называемых «правок Лозового» по обязательному закрытию уголовного производства в связи с истечением сроков досудебного расследования. Это действительно сложный вопрос, дискуссии по которому продолжаются между властью, бизнесом, Фондом. В МВФ это понимают, поэтому идут на компромиссы по продлению сроков его выполнения.

Появился один предварительный маяк, который необходимо выполнить перед вынесением решения о 7 пересмотре программы на Совет директоров. Это подписание закона о повышении акцизов (№ 11090). Ожидаемый шаг, поскольку закон включен в периметр бюджета-2025, и его исполнение напрямую влияет на фискальный разрыв и достижение целей программы EFF.

Украина обратилась в Фонд с просьбой уменьшить размер следующего транша с ранее запланированных $0,92 млрд до $0,4 млрд. С одной стороны, это техническое решение, при принятии которого принималась во внимание достаточная текущая ликвидность, остатки на ЕКС, потребности платежного баланса. Общий размер остатка финансирования по программе от этого не изменится, разница будет распределена при следующих просмотрах. С другой — оно вкладывается в логику экономии доступных ресурсов «сейчас», из-за большей неопределенности с финансированием «завтра», о чем неоднократно подчеркивают в последнее время. Напомню, мы нуждаемся во внешнем финансировании на 2025 год. В то время как ситуация с привлечением средств партнеров в 2026 году намного более неопределенная.

Договоренности по SLA должен утвердить Совет исполнительных директоров МВФ, заседание которого на этот счет ожидается в марте. После положительного одобрения Украина получит транш на сумму около $0,4 млрд. Общее финансирование по программе EFF составит $10,1 млрд.

Итак, главный вывод — Украина остается в программе МВФ. В нынешних условиях это дополнительный фактор внешней поддержки, которой сейчас стало меньше.

Я не берусь прогнозировать, будет ли новая администрация США, как крупнейший акционер МВФ, пытаться повлиять на пересмотр программ Фонда. Надеюсь, что до этого не дойдет.

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Чтобы не происходило, мы должны делать свою домашнюю работу, и выполнять (при этом вовремя) взятые на себя обязательства по программе, которая была и остается ключевым элементом макрофинансовой стабильности в Украине. Это маркер — как для партнеров, так и для нас в части прогресса в реформах и финансовом положении страны.

Автор:
Гетманцев Даниил
председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцев Даниил
Верховная Рада
Источник: Минфин
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