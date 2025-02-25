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25 февраля 2025, 7:10 Читати українською

Денежный рынок или новый офшор: что для Украины означает соглашение с ОАЭ

Пока Саудовская Аравия принимала переговорщиков из США и россии, украинская делегация привезла важные договоренности из соседней страны — Объединенных Арабских Эмиратов.

Украинские производители давно «свои» на продуктовом рынке ОАЭ (на фото — экспозиция на ежегодной продуктовой выставке Golfood)

Как сообщили в Минэкономики, Украина и ОАЭ подписали Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Судя по анонсированным положениям этого документа, речь идет об аналоге соглашения о свободной торговле.

«Стороны договорились о либерализации доступа на рынки товаров для обеих стран. 99% украинских товаров получат полный доступ на рынок ОАЭ», — уточили в Минэкономики.

В ведомстве сам факт подписания такого соглашения называют «историческим событием».

«Ведь речь идет о первом соглашении в самом экономически продвинутом регионе Ближнего Востока. Оно охватывает не только ОАЭ, но и в целом регионы Залива. Это не просто соглашение между двумя странами, это выход на глобальный рынок, поскольку ОАЭ является важным экономическим, торговым и финансовым хабом на Ближнем Востоке», —пояснила глава Минэкономики Юлия Свириденко.

Экономист Алексей Кущ говорит, что этот регион в первую очередь интересен нашим аграриям. Причем более перспективным является даже не рынок ОАЭ, который весьма узок, а, скорее, Саудовская Аравия (инвесторы из которой, кстати, уже активно скупают сельхозактивы в Украине).

Что же касается самих Эмиратов, то тут речь может идти о «рождении новой схемы». «ОАЭ в рамках диверсификации бизнеса делает ставку на модель бизнес-хаба. То есть хочет стать своего рода „Кипром“ на Ближнем Востоке. А упрощение требований к украинскому бизнесу, регистрирующему там компании, позволит рассматривать эту страну как новый офшор и в последующем выводить через него деньги», — отметил Кущ.

«Минфин» разбирался, что означают для Украины новые договоренности с ОАЭ.

Главные пункты нового соглашения

Соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве стороны подписали 17 февраля в Абу-Даби, в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты украинской делегации с участием Президента Владимира Зеленского.

Анонсируя эти договоренности, в Минэкономики не скупились на эпитеты: «историческое событие», «первый договор в самом экономически продвинутом регионе Ближнего Востока», «мощный стимул для экономики Украины», — вот неполный перечень оценок нового соглашения.

В чем суть договоренностей?

По данным Минэкономики, соглашение содержит такие пункты:

Упрощенный доступ к рынкам ОАЭ и других стран региона. О каких именно странах идет речь — в ведомстве не уточнили. В числе стран Персидского залива, помимо самих Эмиратов, — Саудовская Аравия, Катар, Оман. Все они входят в «золотой клуб» крупных нефтедобытчиков с огромными финансовыми возможностями.

К примеру, ВВП Объединенных Арабских Эмиратов — более $500 млрд при населении порядка 10 млн человек, Омана — почти $110 млрд (население — чуть больше 5 млн человек), Саудовской Аравии — более $1 трлн (население — 33,3 млн человек).

Снятие барьеров для экспорта и инвестирования. По данным Минэкономики, свободных доступ на рынок ОАЭ получат 99% украинских товаров.

Новые возможности для цифровой торговли: отменены пошлины на цифровую и электронную передачу данных, включая электронный контент.

Снятие барьеров для украинского бизнеса в части регистрации компаний в ОАЭ. Речь идет, в частности, об ограничении по доле иностранного капитала, которое действует в Эмиратах. Так, чтобы зарегистрировать в этой стране компанию, нужно, чтобы денег местных инвесторов там было не менее 49%.

По новому соглашению эту планку снизили до 30%, а в некоторых сферах, в частности, в сегменте коммерческих услуг, строительства, образования, здравоохранения и бухгалтерского учета, она постепенно вообще сократится до нуля. Кроме того, в свободных экономических зонах наши компании смогут владеть бизнесом на 100%, «что является важным шагом для развития украинского бизнеса в этом регионе», — отметили в Минэкономики.

Все это, по словам Юлии Свириденко, позволит усилить сотрудничество между Украиной и ОАЭ в торговле, сфере технологических инноваций, инфраструктуре. И в дальнейшем может принести нашей стране плюс 0,1% к росту реального ВВП.

В МЭРТ прогнозируют увеличение украинского экспорта в ОАЭ, главным образом — металлургической и пищевой продукции (мукомольной, растительных масел и др.).

Каким украинским секторам помогут договоренности

Эксперты, с которыми пообщался «Минфин», пока не разделяют восторженности чиновников по поводу новых договоренностей с ОАЭ.

Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что соглашение о свободной торговле с Эмиратами может повторить судьбу аналогичного договора с Канадой — торговые барьеры, вроде, и сняли, но реального оживления по экспорту и импорту между двумя странами не произошло.

«В теории, рынок ОАЭ интересен нашим аграриям, но он достаточно далекий и неудобный, с точки зрения логистики, и при этом слишком узкий. Население Эмиратов — всего порядка 10 млн человек, то есть даже при самых благоприятных условиях особо разогнаться нашим экспортерам там негде», — говорит Пендзин.

По данным Минэкономики, за 11 месяцев 2024 года товарооборот между Украиной и ОАЭ составил всего $415 млн. Для сравнения: общий товарооборот нашей страны в прошлом году — порядка $118 млрд. То есть доля Эмиратов не дотягивает даже до 1%.

Зато ОАЭ входит в узкий список стран, по торговле с которыми у Украины сохраняется положительное сальдо (в прошлом году — $51,5 млн).

Наши экспортеры поставили в ОАЭ товаров на $266,8 млн. Самую большую часть в структуре экспорта занимает пищепром. К примеру, масла и жиров в 2024 году мы отгрузили почти на $49 млн, мяса и субпродуктов — на $45 млн, зерновых — на $15,3 млн. В топовый экспортный список входит также металлопродукция — ее отгрузили на $13,6 млн.

Отметим, что в Эмиратах и сейчас довольно много украинского масла — как сливочного, так и подсолнечного. Причем в прошлом году наше масло оказалось в центре скандала — часть продукции попала из ОАЭ в россию. А наши СМИ сообщили, что в магазинах вражеской страны продается украинская еда. В 2024 году Reuters писал также о том, что рф импортирует масло из ОАЭ и Турции, чтобы сдержать рост цен на внутреннем рынке. Будет ли в дальнейшем оговариваться такой нюанс, как реэкспорт нашей пищевой продукции из Эмиратов в россию, — вопрос пока открытый.

Экономист Алексей Кущ говорит, что Эмиратам интересны наши аграрные активы, но, скорее, не в плане обеспечения собственной продовольственной безопасности, а «для заработка» — скажем, покупка агрокомпаний и экспорт урожая на другие рынки. Это же касается потенциальных вложений в логистику. «Может быть также интерес к украинской энергетике и природным ресурсам, естественно, помимо нефти, которой у них и так хватает», — добавил эксперт.

Руководитель компании Alcor и представитель украинской IT-ассоциации Дмитрий Овчаренко говорит, что ОАЭ имеет большие бюджеты, плюс, там есть спрос на разработку цифровых решений, поэтому, в теории, это направление может быть очень интересным для нашего IT-сектора.

«Другое дело, что страна достаточно специфическая — сначала личные отношения, потом — бизнес. Но новое соглашение можно воспринимать, как шаг в направлении освоения этого рынка», — добавил Овчаренко.

Что касается импорта из Эмиратов, то, по итогам 2024 года, в Украину завезли товаров на $148,2 млн. Речь идет преимущественно о разного рода «химии»: минеральное топливо (почти на $70 млн), химические соединения (на $11,5 млн), полимерные материалы (на 9 млн).

В топ-4 попали также устройства для хранения информации (на $16,8 млн). В свете того, что Украина по большинству перечисленных товаров зависит от импорта, снижение или снятие пошлин на них в рамках соглашения о свободной торговле могло бы пойти на пользу экономике. В частности, речь идет о нефтепродуктах, ценники на которые в нашей стране постоянно прыгают. Но наращивание объемов может притормозить сложная логистика.

О чем договариваются с саудитами

Эксперты говорят, что в плане поставок той же агропродукции Украине больше, чем ОАЭ, интересна другая страна этого региона — Саудовская Аравия.

«Рынок там в разы больше, чем в Эмиратах (население — более 33 млн человек — ред). Плюс, он в постоянном дефиците по продуктам питания, поэтому можно наращивать экспорт», — отметил Кущ.

Саудовская Аравия также активно вкладывается в аграрные проекты в Украине. К примеру, среди активов саудитов в нашей стране — «Континентал Фармер Групп» с земельным банком в 200 тыс. гектаров, компания SALIC и др.

В ходе упомянутого турне по странам Персидского залива, в ходе которого было подписано соглашение с ОАЭ, наша делегация представила в Саудовской Аравии инвестиционные проекты для частного сектора почти на $500 млн. Среди них — «Сумыхимпром», Ocean Plaza, Одесский припортовый завод и др.

Саудиты также сохраняют интерес к нашей аграрке. «Думаю, они бы с удовольствием вложились в несколько миллионов гектар», — говорит Кущ. Плюс — саудиты традиционно являются одними из самых крупных покупателей нашего ячменя, и в целом импортируют украинской агропродукции более чем на $300 млн в год.

Глава Минэкономики Юлия Свириденко заявила: «Убеждаем местный бизнес сделать следующий шаг и более активно инвестировать в переработку».

Украинская делегация встречалась также с представителями энергобизнеса, в частности, компании FAS Energy&Infrastructure, специализирующейся на возобновляемой энергетике.

«Саудовская Аравия сейчас активно пытается снизить зависимость своей экономики от нефтедобычи. Такая диверсификация включает несколько уровней, в частности, привлечение инвестиций в сферу услуг, медицину, IT, энергетику, производство и технологии, строительство и аграрные активы за пределами страны. Украина может быть интересна как минимум в нескольких направлениях, в частности, аграрном и энергетическом (тут саудитов привлекают наши урановые месторождения)», — отметил Кущ.

«Кипрская схема»?

Почему тогда украинские власти «зашли издалека», подписав «историческое» соглашение не с Саудовской Аравией, а с ОАЭ? В Минэкономики говорят, что, в любом случае, речь идет о «выходе на глобальный рынок, так как ОАЭ является важным экономическим и финансовым хабом на Ближнем Востоке». Впрочем, рассуждая о плюсах соглашения, в ведомстве говорят уже только об увеличении поставок и расширении сотрудничества с Эмиратами, не упоминая другие страны Персидского залива.

Олег Пендзин считает, что основной интерес в соглашении с ОАЭ — выгоды для инвесторов. Эмираты дали добро на снижение требований по доле местного капитала в регистрируемых на территории страны компаниях, и это — большой плюс для украинского бизнеса.

Такого же мнения придерживается и Алексей Кущ. ОАЭ в рамках диверсификации экономики, нацелились на статус корпоративного хаба. Судя по всему, они будут ориентироваться на кипрскую модель, то есть постепенно упрощать условия регистрации и деятельности бизнеса.

«Если ранее наши ФПГ регистрировались на Кипре или в Нидерландах, то теперь смогут находить „тихую гавань“ в Эмиратах. Для Украины — это плохой знак, так как в дальнейшем может способствовать выводу капитала. Но, понятно, что для отдельного бизнеса такая возможность очень привлекательная», — говорит Кущ.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский отмечает, что пока соглашение — рамочное. Чтобы оно заработало, обе стороны должны имплементировать в свое законодательство ряд документов, а также на деле поддерживать инвестиционные и экспортные проекты.

Автор:
Людмила Каплун
Кореспондент Людмила Каплун
Пишет на темы: Компании и рынки
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
25 февраля 2025, 10:07
#
Після Оманської угоди якось все не туди пішло…
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0
SergValin
SergValin
25 февраля 2025, 11:29
#
Кому-то стало удобнее выводить туда деньги. Кто бы это был…
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