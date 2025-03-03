В феврале чистая продажа валюты НБУ на межбанке сократилась на 18% до $3,1 млрд

В феврале 2025 года чистая продажа валюты Нацбанком составила $3,058 млрд, что на 18,5% меньше объема чистой продажи в январе ($3,750 млрд). Об этом свидетельствуют данные НБУ , передают Українські Новини.

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Валютные интервенции

Для сравнения, в январе 2025 года чистая продажа валюты Нацбанком составила $3,75 млрд, что на 30% меньше объема чистой продажи в декабре ($5,3 млрд).

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В декабре 2024 года чистая продажа валюты Нацбанком составила $5,3 млрд, что почти в 2 раза больше объема чистой продажи в ноябре ($2,7 млрд), и было рекордным за весь прошлый год.

В целом за 2024 год Нацбанком продано валюты на более чем $35,1 млрд.