Цены на лекарства: Украинские производители снизят стоимость еще более чем на 100 препаратов

Министерство здравоохранения договорилось с украинскими фармацевтическими производителями о снижении цен на еще более 100 препаратов, начиная с марта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Какое лекарство подешевеет

Среди них обезболивающие препараты, сорбенты, антациды, иммуноглобулины, антибиотики, анестетики, противоэпилептические лекарственные средства, противокашлевые, жаропонижающие, лекарства, применяемые для регуляции артериального давления, витамины и микроэлементы.

В общей сложности более 70 позиций лекарственных средств из этого перечня входят в Национальный перечень лекарственных средств, еще 35 — рецептурные препараты, которые можно покупать и использовать только при получении рецепта у врача.

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