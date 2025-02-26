Министерство здравоохранения договорилось с украинскими фармацевтическими производителями о снижении цен на еще более 100 препаратов, начиная с марта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Цены на лекарства: Украинские производители снизят стоимость еще более чем на 100 препаратов
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Какое лекарство подешевеет
Среди них обезболивающие препараты, сорбенты, антациды, иммуноглобулины, антибиотики, анестетики, противоэпилептические лекарственные средства, противокашлевые, жаропонижающие, лекарства, применяемые для регуляции артериального давления, витамины и микроэлементы.
В общей сложности более 70 позиций лекарственных средств из этого перечня входят в Национальный перечень лекарственных средств, еще 35 — рецептурные препараты, которые можно покупать и использовать только при получении рецепта у врача.
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