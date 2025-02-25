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25 февраля 2025, 18:22 Читати українською

Дроны, ракеты и роботы: как отечественные технологии помогают ВСУ

Минцифры создало кластер Brave1, целью которого стало объединить производителей, ученых, военных, инвесторов, и усовершенствовать систему доставки дронов на фронт. Сейчас на платформе зарегистрировано более 3 400 разработок от 1 500 производителей. Какие направления развиваются наиболее стремительно и какие технологии уже задействованы на фронте, в колонке для РБК-Украина рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. «Минфин» выбрал главное.

Минцифры создало кластер Brave1, целью которого стало объединить производителей, ученых, военных, инвесторов, и усовершенствовать систему доставки дронов на фронт.

Мы запустили Brave1 в апреле 2023 года, чтобы объединить производителей, ученых, военных, инвесторов, и создать фасттрек доставки дронов на фронт. В целом кластер справился с этой миссией, и уже сейчас на платформе зарегистрировано более 3 400 разработок от 1 500 производителей. Недавно мы проводили стратегическую сессию Brave1, где определили обновленную миссию кластера — победить в войне благодаря инновационным технологическим решениям.

Когда смотрим, что уже сделано в направлении defence tech, то видим два основных фактора, ставших геймченджерами войны. Первый — открытие рынков. Когда разработчики могут развиваться и зарабатывать, появляется здоровая конкуренция и новые продукты. Второй — геймификация войны. Да, мы получаем качественные данные, видим эффективность и лидерство подразделений, процессы становятся прозрачными. Поэтому, далее — об уже произошедших изменениях и приоритетах в развитии технологий на ближайшее время.

Открытие рынков

Наша команда зашла в сферу defence tech как полисимейкер. Мы создали координационный штаб при Кабмине, собрали всех производителей, чтобы понять, какие основные блокеры и как нужно изменить правила игры, чтобы открыть рынок. В общей сложности приняли более 30 революционных постановлений, которые убрали бюрократию, лишние разрешения, а также позволили разработчику зарабатывать.

Благодаря этому мы сначала открыли рынок дронов, затем масштабировали опыт на рынок РЭБ, роботов, боеприпасов и ракет. Мы увидели: все, чему в Украине дают свободу, начинает летать.

БпЛА

За время полномасштабной войны в Украине практически с нуля развился рынок defence tech. И начался он с дронов. Уже сейчас в Украине работает более 500 компаний, занимающихся производством дронов, более 240 разработок кодифицированы. За почти три года в Украине появились дроны, которых не было раньше. Среди топ-разработок — морские дроны, как отдельный жанр, дроны на оптоволокне, украинский язык, большие ударные коптеры и т. д. Defence tech-кластер Brave1 не только оказывает экспертную поддержку и помогает разработчикам с кодификацией, но и выдает гранты на развитие. Только на дроны выдано 106 грантов на сумму 156,3 млн грн.

Что дальше? Сейчас нам нужно искать новые инновации, которые помогут противостоять врагу. Среди них — дроны с технологией ИИ, рои дронов, беспилотники с разными типами наведения — лазером, на РЭБ, БпЛА для сбивания шахедов, развитие Линии дронов — инициативы, которую недавно презентовал Президент.

РЭБ

С направлением РЭБ мы прошли тот же путь, что и с дронами: открытие рынка, упрощение бюрократии, создание конкуренции между производителями и государственные контракты. Когда Brave1 приступил к работе в этом направлении, в Украине было около десяти решений РЭБ. Сейчас более 140 компаний занимаются их производством. Brave1 уже выдал 19 грантов на 22,8 млн грн компаниям.

Один из важнейших результатов — украинские производители создали так называемый окопный РЭБ — ближнего радиуса действия. До полномасштабной войны у Украины не было никакой разработки в этом направлении. И сейчас важность средств РЭБ только растет.

НРК

Роботы — также один из геймченджеров технологической войны. Мы активно работали над созданием соответствующих процедур, упрощением нормативки и поддержкой разработчиков и изготовителей. Как результат — открытый рынок НРК. В настоящее время более 200 компаний работают над производством роботов, а более 40 разработок кодифицированы по стандартам НАТО. Уже проведена первая успешная роботизированная миссия. Спецоперацию провела бригада Хартия по харьковскому направлению в начале декабря. Это еще раз доказывает, что воевать должны роботы, а не люди. И это вполне реальная цель.

Что дальше? Следующая цель — 100% логистических задач на фронте должны выполнять роботы. Для этого государство должно закупать больше разработок и доставлять их на фронт, а также обеспечить 100% потребности армии в НРК полностью убрать человека из логистических и инженерных миссий.

Боеприпасы

Мы упростили порядок производства боеприпасов для беспилотников на снаряды всех типов, увеличили маржинальность для производителей до 25%. Это позволило производителям зарабатывать и реинвестировать в развитие и масштабирование. На сегодняшний день уже более 40 производителей занимаются боеприпасами. На рынке уже более 170 типов боеприпасов, и за год изготовлено и поставлено 2,5+ млн украинских боеприпасов Силам безопасности и обороны.

Ракеты

Ракетная программа — это наш фокус и приоритет сейчас. Мы активно работаем в этом направлении. В прошлом году Brave1 выдал первые гранты на ракеты. Деталей не можем раскрывать, но уже работаем над собственными ракетами и имеем первые результаты. В настоящее время более 19 компаний работают над разработкой украинских ракет.

Геймификация войны

Следующий геймченджер — геймификация войны. Один из таких кейсов — бонусная система распределения дронов.

Это система мотивации для подразделений Сил безопасности и обороны, которая позволяет накапливать баллы за поражение враждебных целей. Чем больше целей уничтожают наши военные, тем больше дронов получают за эти результаты. Мы запустили программу в августе 2024 году. Эту идею лично поддержал Президент и сделал все для реализации проекта.

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Геймификация дает прозрачность и создает конкуренцию. Благодаря этому мы понимаем эффективность подразделений, получаем правильные данные — и можно распространять этот опыт на других. А еще мы понимаем реальную потребность военных в дронах, какие БПЛА работают и востребованы на фронте. Ведь подразделения самостоятельно определяют, что именно им нужно и для каких военных миссий.

Источник: Минфин
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