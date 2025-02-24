К третьей годовщине с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Национальный банк Украины отчеканил новую памятную монету «Тримаймо стрій!». Об этом говорится в сообщении НБУ.
НБУ ввел в обращение новую памятную монету — «Тримаймо стрій!» (видео)
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Что известно о монете
Она посвящена несокрушимости украинских военных, которые самоотверженно защищают Родину на всех горячих участках противостояния, и единению всех украинцев на пути к справедливой Победе.
Дизайн новой монеты
На аверсе памятной монеты «Тримаймо стрій!» изображены украинские защитники, которые соединили руки в коллективном рукопожатии в кругу единства. Эта композиция подчеркивает сплоченность перед сражением, готовность к защите родной земли. На заднем фоне схематически изображены линии обороны и направления боевых действий, визуально напоминающие трезубец.
На реверсе монеты продолжена тематика аверса — изображены воины, которые уверенно идут в наступление. В верхней части монеты полукругом размещена надпись Тримаймо стрій, а также стилизованные изображения военной техники, олицетворяющие силу и мощь украинского войска. За спинами воинов — надежный тыл, представленный силуэтами гражданских людей разных профессий, которые ежедневно работают, помогают и донатят ради общей победы.
Где купить
Памятная монета «Тримаймо стрій!» введена в обращение 24 февраля 2025 года. Она имеет номинал в 5 гривен, изготовлена из нейзильбера. Тираж — до 50 000 штук в сувенирной упаковке.
Приобрести эту монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 25 февраля 2025 года, а также у банков-дистрибьюторов (список которых указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка).
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