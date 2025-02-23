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23 февраля 2025, 12:15 Читати українською

SEC согласилась прекратить дело против криптобиржи Coinbase

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла предварительное решение прекратить судебное разбирательство против криптовалютной биржи Coinbase. Ведомство обвиняло платформу в работе без регистрации в качестве брокера ценных бумаг. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла предварительное решение прекратить судебное разбирательство против криптовалютной биржи Coinbase.
Фото: coinbase.com

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Согласно заявлению, Coinbase на протяжении всего процесса утверждала, что не нарушала закон. По мнению ее представителей, агентству совсем «не стоило возбуждать это дело», а сами обвинения имели политическую подоплеку.

«За эти два года сменилось политическое руководство SEC. В своей войне против криптовалют она действовала так, будто была выше закона, узурпируя власть Конгресса, изложенную в Конституции. И после миллионов судебных издержек и сборов, бесчисленных рабочих часов и лет затяжных судебных разбирательств мы успешно защитили права наших клиентов и призывали SEC к ответу», — говорится в заявлении биржи.

В компании также отметили, что больше всего это будет победа для всей отрасли и 52 миллиона американцев, обладающих цифровыми активами.

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Хотя окончательное решение по этому делу еще зависит от комиссара SEC, генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг назвал это «большим событием» и важным сигналом для индустрии.

По его словам, в случае уступки Coinbase требованиям SEC, криптоиндустрия в США могла бы погибнуть. Ведомство настаивало на делистинге множества активов, используя при этом тактику устрашения.

Напомним

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск в июне 2023 года в рамках широкомасштабного регулирования криптоиндустрии, пытаясь классифицировать многие компании как незарегистрированные брокеры. В частности, Комиссия выдвигала претензии Coinbase за незаконную торговлю ценными бумагами.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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