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SEC переформатировала подразделение с криптовалютами, инфляция Solana подскочила на 30%: что нового на рынке
SEC переформатировала подраздел с криптовалют
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) создала подразделение по кибербезопасности и новым технологиям (CETU), которое займется борьбой с интернет-преступлениями и защитой розничных инвесторов от мошенничества в сферах новых технологий.
Структура заменила отдел по криптоактивам и кибербезопасности. Ее возглавила Лора Д'Аллерд, штат составили около 30 специалистов.
«Под руководством Лоры это новое подразделение дополнит работу целевой группы по криптовалюту во главе с комиссаршей Хестер Пирс. Важно, что реорганизация также позволит SEC разумно использовать ресурсы правоприменения», — заявил и.о. о. главы агентства Марк Уэда.
Согласно заявлению, CETU займется противостоянием неправомерной деятельности, связанной с ценными бумагами, в ряде приоритетных отраслей:
- мошенничество с использованием новых технологий, таких как ИИ, блокчейны и криптоактивы;
- использование соцсетей, даркнетов или фальшивых сайтов для реализации скамов;
- взломы с целью получения значимой непубличной информации;
- поглощение розничных брокерских счетов;
- соблюдение регулируемых организаций правил и норм безопасности, а также раскрытие соответствующей информации.
Инфляция Solana подскочила на 30% после реализации SIMD-0096
Годовая инфляция Solana (SOL) выросла на 30,5% после введения новой модели распределения сборов на платформе. На это обратил внимание исследователь Blockworks Карлос Гонсалес Кампо.
12 февраля сеть имплементировала документ по улучшению Solana (SIMD)-0096. Представленное в мае 2024 года предложение предусматривает использование 100% суммы приоритетных сборов для вознаграждения валидаторов вместо 50% раньше.
Однако Гонсалес Кампо отметил, что в результате объем ежедневно сжигаемых токенов сократился с 17700 SOL до 1000 SOL. Скорость извлечения монет из обращения упала ниже 1%.
Внедрение SIMD-0096 также оказало негативное влияние на долю REV (комиссии и чаевые), распределенную между владельцами токенов. В среднем за 30 дней до обновления она составляла 67%, после смены модели — 46%. Для валидаторов соответствующий показатель вырос с 30 до 51%.
Котировки Solana за неделю снизились на 10,7%, падение за месяц превысило 27%. К моменту написания новости актив торгуется на уровне $176.
Эксперты заявили о притоке стейблкоинов на криптобирже
19 февраля 2025 на криптовалютные биржи поступило $450 млн, это максимум с начала месяца, заявили эксперты аналитической компании CryptoQuant.
Они отметили, что это свидетельствует о возобновлении покупательной способности на биржах.
«Когда приток USDT положительный (депозиты превышают снятие), это указывает на рост ликвидности стейблкоинов на биржах, что может быть опережающим индикатором рыночных движений», — говорится в сообщении.
В IntoTheBlock сообщили, что 19 февраля на криптобиржу Binance поступило более 920 млн. USDT, из которых примерно $800 млн. — из казначейства Tether.
В Бразилии запустят первый в мире спотный XRP-ETF
Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) одобрила запуск спотового XRP-ETF от компании Hashdex. Об этом сообщает Portal do Bitcoin со ссылкой на комментарий фирмы.
Согласно официальному сайту CVM, заявка была подана 10 декабря 2024 года. О том, что продукт одобрен, указывает его текущий статус — предоперационная стадия.
Также в Portal do Bitcoin заявили, что Hashdex официально подтвердила это. Компания опубликует все подробности в ближайшее время.
«XRP — естественный выбор для ETF из-за его реальной полезности, растущего институционального спроса и общей рыночной капитализации», — цитирует издание слова управляющего директора Ripple Labs в Латинской Америке Сильвио Пегадо.
Фонд будет торговаться на бирже B3. Однако точные сроки его запуска не уточняются. Известно, что оператором выступит местная компания Genial Investimentos.
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