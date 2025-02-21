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21 февраля 2025, 12:03 Читати українською

SEC переформатировала подразделение с криптовалютами, инфляция Solana подскочила на 30%: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

SEC переформатировала подраздел с криптовалют

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) создала подразделение по кибербезопасности и новым технологиям (CETU), которое займется борьбой с интернет-преступлениями и защитой розничных инвесторов от мошенничества в сферах новых технологий.

Структура заменила отдел по криптоактивам и кибербезопасности. Ее возглавила Лора Д'Аллерд, штат составили около 30 специалистов.

«Под руководством Лоры это новое подразделение дополнит работу целевой группы по криптовалюту во главе с комиссаршей Хестер Пирс. Важно, что реорганизация также позволит SEC разумно использовать ресурсы правоприменения», — заявил и.о. о. главы агентства Марк Уэда.

Согласно заявлению, CETU займется противостоянием неправомерной деятельности, связанной с ценными бумагами, в ряде приоритетных отраслей:

  • мошенничество с использованием новых технологий, таких как ИИ, блокчейны и криптоактивы;
  • использование соцсетей, даркнетов или фальшивых сайтов для реализации скамов;
  • взломы с целью получения значимой непубличной информации;
  • поглощение розничных брокерских счетов;
  • соблюдение регулируемых организаций правил и норм безопасности, а также раскрытие соответствующей информации.

Инфляция Solana подскочила на 30% после реализации SIMD-0096

Годовая инфляция Solana (SOL) выросла на 30,5% после введения новой модели распределения сборов на платформе. На это обратил внимание исследователь Blockworks Карлос Гонсалес Кампо.

12 февраля сеть имплементировала документ по улучшению Solana (SIMD)-0096. Представленное в мае 2024 года предложение предусматривает использование 100% суммы приоритетных сборов для вознаграждения валидаторов вместо 50% раньше.

Однако Гонсалес Кампо отметил, что в результате объем ежедневно сжигаемых токенов сократился с 17700 SOL до 1000 SOL. Скорость извлечения монет из обращения упала ниже 1%.

Внедрение SIMD-0096 также оказало негативное влияние на долю REV (комиссии и чаевые), распределенную между владельцами токенов. В среднем за 30 дней до обновления она составляла 67%, после смены модели — 46%. Для валидаторов соответствующий показатель вырос с 30 до 51%.

Котировки Solana за неделю снизились на 10,7%, падение за месяц превысило 27%. К моменту написания новости актив торгуется на уровне $176.

Эксперты заявили о притоке стейблкоинов на криптобирже

19 февраля 2025 на криптовалютные биржи поступило $450 млн, это максимум с начала месяца, заявили эксперты аналитической компании CryptoQuant.

Они отметили, что это свидетельствует о возобновлении покупательной способности на биржах.

«Когда приток USDT положительный (депозиты превышают снятие), это указывает на рост ликвидности стейблкоинов на биржах, что может быть опережающим индикатором рыночных движений», — говорится в сообщении.

В IntoTheBlock сообщили, что 19 февраля на криптобиржу Binance поступило более 920 млн. USDT, из которых примерно $800 млн. — из казначейства Tether.

В Бразилии запустят первый в мире спотный XRP-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) одобрила запуск спотового XRP-ETF от компании Hashdex. Об этом сообщает Portal do Bitcoin со ссылкой на комментарий фирмы.

Согласно официальному сайту CVM, заявка была подана 10 декабря 2024 года. О том, что продукт одобрен, указывает его текущий статус — предоперационная стадия.

Также в Portal do Bitcoin заявили, что Hashdex официально подтвердила это. Компания опубликует все подробности в ближайшее время.

«XRP — естественный выбор для ETF из-за его реальной полезности, растущего институционального спроса и общей рыночной капитализации», — цитирует издание слова управляющего директора Ripple Labs в Латинской Америке Сильвио Пегадо.

Фонд будет торговаться на бирже B3. Однако точные сроки его запуска не уточняются. Известно, что оператором выступит местная компания Genial Investimentos.

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Источник: Минфин
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