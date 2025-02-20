Украинцы экономят, но не на еде и алкоголе: как изменились привычки потребителей

Война коренным образом изменила потребительские привычки украинцев. Если ранее спрос формировался под влиянием трендов, сезонности и экономического состояния, то сейчас ключевыми факторами стали безопасность, доступность и первоочередные потребности, рассказал руководитель департамента клиентского сервиса OLX в Украине и Центральной Азии Игорь Сыроватко. «Минфин» выбрал главное.

Как изменилось потребительское поведение украинцев

Украинцы начали более активно покупать онлайн, в частности, товары, которые раньше предпочитали выбирать офлайн: медицинские препараты, продукты питания, товары для животных. Покупатели стали более критично относиться к брендам, оценивая их причастность к стране-оккупанту. Также важным фактором стал уровень экологичности продукта.

По данным исследования украинского рынка eCommerce от Promodo, категория «Электроника» пока не достигла уровня 2021 года, хотя показывает годовой рост. Увеличение количества покупок объясняется не ростом населения, а изменением привычек украинцев в пользу онлайн-шопинга. В 2024 году средний чек в этой категории был меньше, чем в 2023-м, но выше, чем в 2021-м.

У этой категории появился новый критерий — сезонности. К примеру, покупка товаров для энергонезависимости привязана к обстрелам и периодам отключений света. Так, в 2022 году генератор стал шестым по количеству поисковых запросов на OLX, хотя никогда раньше и после этого не занимал столь высокую позицию.

Категории «Продукты» и «Алкоголь» демонстрируют рекордный рост: количество покупок в 2024 году удвоилось. Это объясняется тем, что больше людей покупают товары этих категорий онлайн, а также увеличением частоты повторных покупок.

У категории «Одежда и обувь» противоположная тенденция: количество онлайн-заказов растет, но средний чек падает. Это говорит о том, что покупатели пытаются экономить.

На OLX брендовая одежда и обувь чаще всего занимают первые три строчки среди лидеров поисковых запросов, кроме 2022 года, где чаще всего искали велосипед. Это можно связать с кризисом на рынке топлива несколько месяцев.

Зоотовары существенно растут по всем направлениям: по сравнению с 2021 годом, общий объем продаж вырос на 20% в валюте и на 50% в гривне. Здесь наблюдается повышение и среднего чека, и количества покупок.

Как изменились факторы выбора товаров в военное время

Безопасность. Люди ищут продукты и технику, обеспечивающие автономность и надежность в условиях кризиса.

Доступность. Украинцы предпочитают выгодные предложения и удобные способы оплаты.

Поддержка отечественных производителей. Значительная часть потребителей целенаправленно выбирают локальные бренды. По данным Gradus Research, две трети украинцев (65%) предпочитают более доступные бренды. Треть респондентов (32%) во время войны отказались от покупки любимых брендов, что указывает на уменьшение эмоциональной составляющей при принятии решений.

Существенным фактором стала доставка. По нашим данным, пользователи лучше относятся к возможности заказов в почтоматы, а также чаще предпочитают доставку, даже если это доставка в пределах одного города.

Основные причины отказа в онлайн-покупке — платная доставка, потребность в предоплате, долгий срок изготовления и доставки, отсутствие удобной доставки.

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Как бизнесам адаптироваться

Фокусироваться на аналитике, чтобы отследить рыночные тренды и поведение потребителей.

Улучшать доставку, ведь самые лучшие отзывы получает доставка в почтоматы. Также важно давать клиенту вариативность и обеспечить скорость доставки.

Улучшать клиентоориентированность. Украинцы стали более избирательными и взвешенными в расходах, предпочитают товары, которые отвечают новым ценностям. Бизнес, который умеет слышать клиентов, не только останется на рынке, но и укрепит свои позиции.