Эксперт объяснил, почему банки отказываются кредитовать военных

Банки не кредитуют военных из-за того, что у них есть льготы — не платят проценты по ссуде. Именно это является причиной отказа в предоставлении кредитам этой категории граждан. Об этом на конференции FinYear рассказал CEO Moneyveo Сергей Синченко, передает наш корреспондент с места события.

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«Банки не могут кредитовать бесплатно. Они так и сказали на встрече с военными. Поэтому они отказывают им и ветеранам, которых также приравнивают к этой категории. И здесь возникает парадокс — с одной стороны кредитование бесплатно, но благодаря этой схеме этот сегмент остается без кредитования», — рассказал он.

Синченко подчеркнул, что так не должно быть. «Военные должны получать кредит. Идея убрать проценты является нормальной, но должна существовать какая-то программа компенсации, чтобы банкам выплачивали проценты».

В то же время Синченко подчеркнул, что его компания (не являющаяся банком — ред.), выдает кредиты для военнослужащих.

«Это нормальный процесс, это не вопрос бизнеса. Это говорит о том, что мы строим отношения на будущее, чтобы военные остались нашими клиентами и уже потом когда-то брали кредит под какой-то процент».