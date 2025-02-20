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20 февраля 2025, 13:14 Читати українською

Эксперт объяснил, почему банки отказываются кредитовать военных

Банки не кредитуют военных из-за того, что у них есть льготы — не платят проценты по ссуде. Именно это является причиной отказа в предоставлении кредитам этой категории граждан. Об этом на конференции FinYear рассказал CEO Moneyveo Сергей Синченко, передает наш корреспондент с места события.

Банки не кредитуют военных из-за того, что у них есть льготы — не платят проценты по ссуде.
CEO Moneyveo Сергей Синченко

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«Банки не могут кредитовать бесплатно. Они так и сказали на встрече с военными. Поэтому они отказывают им и ветеранам, которых также приравнивают к этой категории. И здесь возникает парадокс — с одной стороны кредитование бесплатно, но благодаря этой схеме этот сегмент остается без кредитования», — рассказал он.

Синченко подчеркнул, что так не должно быть. «Военные должны получать кредит. Идея убрать проценты является нормальной, но должна существовать какая-то программа компенсации, чтобы банкам выплачивали проценты».

В то же время Синченко подчеркнул, что его компания (не являющаяся банком — ред.), выдает кредиты для военнослужащих.

«Это нормальный процесс, это не вопрос бизнеса. Это говорит о том, что мы строим отношения на будущее, чтобы военные остались нашими клиентами и уже потом когда-то брали кредит под какой-то процент».

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Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
MAXAOH
MAXAOH
20 февраля 2025, 13:21
#
Водночас Сінченко підкреслив, що його компанія (яка не є банком — ред.), видає кредити для військовослужбовців. —  и не берёт с них процентную ставку по кредиту? То есть, просто раздаёт деньги. Или, так как структура не банковского сектора, то закон про льготное кредитование на них не распространяется?)
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Dmitrik7
Dmitrik7
20 февраля 2025, 13:29
#
Та да. А причина зовсім інша.
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bonv
bonv
20 февраля 2025, 14:10
#
Влада наобіцяє військовим, а потім кидає їх…
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0
artarlit
artarlit
20 февраля 2025, 14:17
#
Ага. 1000 в день. Помним.
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