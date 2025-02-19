Золото обновило максимум на фоне переговоров о войне в Украине

Цены на золото достигли исторического максимума 19 февраля на фоне того, как инвесторы наблюдают за развитием переговоров США и россии по урегулированию войны в Украине. Об этом пишет Reuters.

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Спотовая цена на золото к 11:38 по Киеву выросла на 0,28% до $2 943,69 за тройскую унцию, что является историческим рекордом.

«Повышающий потенциал золота все еще ограничен — первый раунд переговоров между США и рф о потенциальном мирном соглашении с Украиной завершился без определения четкого решения, но если они представят надежный план, то это, безусловно, может негативно повлиять на золото», — сказал аналитик Kedia Commodities Ведь Кедиа.

Накануне администрация президента США Дональда Трампа сообщила, что договорилась с россией по поводу дальнейших переговоров с целью завершения войны в Украине.

Рынок ожидает публикации в среду вечером протокола январского заседания Федрезерва. На фоне этого палладий был стабилен, удерживаясь отметки $986,72 за унцию, серебро прибавило в стоимости 0,29% до $32,96 за унцию. Цена на платину опустилась на 0,71% до $980,4.