IKEA возобновит работу в Украине в 2025 году

Открытие магазинов IKEA в Украине ожидается в 2025 году. Об этом сообщил операционный директор ТРЦ Lavina Mall и ТРЦ Blockbuster Mall Дмитрий Лашин, пишет «Интерфакс-Украина».

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Что известно

По его словам, окончательная дата открытия будет уведомлена официально компанией ИКЕА.

«Есть очень обнадеживающая информация, что это точно произойдет в этом году, но есть два сценария. Первый — в Украине прекратятся боевые действия, соответственно это произойдет очень быстро. Если боевые действия не прекращаются, открытие займет немного больше времени. Физически они уже готовы», — сообщил Лашин.

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Он отметил, что ритейлер проводит ежедневно действия по физическому обновлению магазина (клининг, частичный ремонт, замена вывески, вывоз старого товара).