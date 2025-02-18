В ближайшие дни первые 63 семьи внутренне перемещенных лиц закроют соглашения на приобретение жилья на средства программы. Общая сумма запланированных сделок — более 100 млн гривен. Об этом сообщила глава
Жилье для переселенцев: По программе єВідновлення направили первые 100 млн гривен
В ближайшие дни первые 63 семьи внутренне перемещенных лиц закроют соглашения на приобретение жилья на средства программы. Общая сумма запланированных сделок — более 100 млн гривен. Об этом сообщила глава
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Что известно
«По состоянию на 16 февраля жилищные сертификаты на общую сумму в 4,3 млрд гривен получили почти 3,5 тыс. украинских переселенцев. Но их еще нужно обменять на новое жилье, впрочем, первые семьи наконец-то начали это делать — в ближайшие дни ожидают проведения оплаты по сделкам купли-продажи 63 владельца сертификатов на общую сумму в почти 110 млн гривен. 36 сертификатов обмениваются на квартиры, а еще 16 переселенцев-владельцев сертификатов выбрали частные дома. Ожидаем завершения этих соглашений», — сообщила Шуляк.
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При этом она отметила, что, несмотря на проблемы с финансированием, программу єВідновлення продолжают реализовывать для всех других категорий граждан, потерявших жилье в результате российской вооруженной агрессии.
Так, по состоянию на 16 февраля, по программе издано уже 14,5 тыс. сертификатов на общую сумму почти в 22 млрд гривен.
За них уже более 5 тыс. семей жилье уже купили — на общую сумму почти в 10 млрд гривен. Это на 10% больше двух недель назад.
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