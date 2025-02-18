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18 февраля 2025, 12:46 Читати українською

ОАЭ заинтересованы в украинском рынке — Коваль

Компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) готовы инвестировать в Украину, а именно в производство продуктов переработки, перевалку зерновых и развитие портов. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) готовы инвестировать в Украину, а именно в производство продуктов переработки, перевалку зерновых и развитие портов.
Фото: minagro.gov.ua

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Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль в составе правительственной делегации во главе с первой вице-премьером, Министерством экономики Юлией Свириденко встретились с более чем 20 ведущими компаниями ОАЭ. Среди которых операторы портов, инвестиционные, аграрные и трейдинговые предприятия, заинтересованные в импортно-экспортном сотрудничестве с Украиной.

«Сегодня Украина и Объединенные Арабские Эмираты открыли новую страницу в экономическом партнерстве. Среди компаний ОАЭ есть те, кто готов заходить на украинский рынок. В частности, инвестировать в изготовление продуктов переработки, например масличных культур, рапса, сои. А также перевалку зерновых и развитие портовой инфраструктуры», — отметил Коваль.

Сотрудничество с ОАЭ

По его словам, украинский агросектор уже сейчас активно работает с ОАЭ. За 2024 год экспортировали аграрной продукции более чем на $197 млн.

Среди самых популярных товаров были жиры и масла животного или растительного происхождения, мясо и съедобные субпродукты, зерновые культуры, уксус и другое. И это только начало.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
18 февраля 2025, 13:00
#
До хвилі зради три, два, раз…

Вангую знов достануть стару методічку часів коли Порошенко намагався довести до кінця справу підписання асоціації з ЄС: сир'євий придаток та інше бла-бла-бла.
+
+15
Leonid Fridman
Leonid Fridman
18 февраля 2025, 13:14
#
Ну так конечно заинтересованы. Им без пошлин будут продавать и налогов, а внутри страны у нас с налогами
+
0
Три літри
Три літри
18 февраля 2025, 13:29
#
ПДВ не платится з експорту. Навіть якщо експорт йде не в Емірати, а в якусь іншу країну.
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