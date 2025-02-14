Какие сильные и слабые стороны экономики Украины на четвертом году большой войны

В течение прошлого года Украина продолжила адаптироваться к условиям великой войны, преодолевая многочисленные вызовы. Несмотря на регулярные обстрелы и разрушение инфраструктуры, государство сохранило устойчивость, а экономика смогла поддержать обороноспособность и обеспечить стабильную работу основных секторов. В то же время и угроз в этом году будет немало. Каких именно, в колонке для ЭП рассказал эксперт по макроэкономическому анализу KSE Institute Дмитрий Круковец. «Минфин» выбрал главное.

Сильные стороны

Макроэкономическая и финансовая стабильность

Третий год войны показал устойчивость макроэкономических показателей Украины. После падения экономики Украины на 29% в 2022 году валовой внутренний продукт рос на 3−5%, несмотря на регулярные обстрелы и разрушения энергетической инфраструктуры, которые создавали значительные препятствия для бизнеса.

Обменный курс стабилизировался, а девальвация во второй половине 2024 года составила всего 2−3%, что стало возможным благодаря переходу к режиму управляемой гибкости и значительным интервенциям. Несмотря на это, объем международных резервов почти не изменился: 40,5 млрд долл. в начале года против 39,9 млрд долл. в декабре. По прогнозу KSE Institute, в 2025 году ожидается их дальнейший рост.

Банковская система демонстрировала устойчивость, что стало результатом взвешенной политики Нацбанка. Повышение налогов на прибыль до 50%, как и в 2023 году, не повлекло за собой существенных проблем с капиталом банков. Доля неработающих кредитов за год уменьшалась: с 37,4% в январе до 32,4% в ноябре. В сегменте кредитов физических лиц и ФОПов этот показатель сократился с 23,5% до 17%.

Стратегические соглашения с международными партнерами

В 2024 году Украина заключила ряд стратегических соглашений, направленных на восстановление экономики, модернизацию государственных институций и интеграцию с Евросоюзом.

В феврале было подписано соглашение о безопасности с Францией, которое стало основой для дальнейшего сотрудничества в сфере обороны. В апреле министр финансов подписал рамочное соглашение с правительством Республики Кореи о предоставлении кредитов на $2,1 млрд на 2024−2029 годы от Фонда экономического развития и сотрудничества.

Июнь стал знаковым месяцем благодаря проведению Ukraine Recovery Conference-2024 в Берлине, где было заключено 110 сделок более чем на 16 млрд евро.

На саммите G7 в июне Украина и Япония заключили десятилетнее соглашение о безопасности, которое предусматривает $4,5 млрд поддержки в сферах обороны, гуманитарного и финансового сотрудничества. В октябре первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко и посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер подписали грантовое соглашение на 200 млн евро для восстановления критической инфраструктуры и поддержки экономических секторов.

Самое главное — началась имплементация механизма ERA для Украины, инициированного странами G7. Эта программа предусматривает предоставление дополнительных $50 млрд в течение 2024−2027 годов. Инициатива гарантирована доходами от замороженных российских государственных активов и структурирована таким образом, чтобы избежать финансовой нагрузки на Украину. Мы с коллегами оцениваем, что она поможет покрыть потребности в финансировании в 2025—2026 годах.

Эти соглашения стали важными шагами на пути усиления экономической устойчивости, реализации ключевых реформ и выполнения условий евроинтеграции в условиях войны.

Бум в military-tech-секторе

Год ознаменовался стремительным ростом military-tech-стартапов и оборонных разработок. По словам премьер-министра, объем производства оружия за первые восемь месяцев года вырос в два раза, по сравнению с 2023-м, тогда как 2023-й показал трехкратный рост, по сравнению с 2022-м. Эти тренды обнадеживающие и для 2025 года.

По оценке руководителя TAF Drones Александра Яковенко, объем рынка military-tech в 2024 году достиг 1,5−2 млрд долл., что в три раза превышает показатели 2023 года. Этот сектор обладает потенциалом роста до 10 млрд долл. к 2030 году. Рост возможен благодаря экспорту оружия, проверенного в боевых условиях, а также открытию производственных мощностей в странах ЕС, если будут устранены регуляторные барьеры.

Совместное исследование KSE Institute и Brave1 показывает, что в 2024 году объем инвестиций в defence startups мог составить 50 млн долл., по сравнению с 5 млн долл. в 2023 году. Средний размер инвестиционных раундов вырос с 500 тыс. долл. до 1−3 млн долл. Это свидетельствует о постепенном росте доверия инвесторов к украинским разработчикам, что, вероятно, будет продолжаться и в 2025 году.

Существенно увеличились производственные мощности отрасли: в 2023 году было произведено около 300 тыс. беспилотников, а в 2024-м мощности позволяют выработать 3−4 млн. Первой задачей было быстро наладить массовое производство БПЛА, а сейчас приоритет сместился на эффективность и новейшие технологии. Также ожидается, что в последующие годы конкуренция приведет к консолидации производителей.

Прогресс во внедрении реформ

В 2024 году активное внедрение реформ позволило Украине укрепить государственные институты и приблизиться к стандартам ЕС в рамках евроинтеграционного курса. Украина успешно выполнила 36 индикаторов «Плана Украины», что обеспечило получение 16,1 млрд евро финансирования. Ключевые достижения реформ следующие:

Перезапуск Бюро экономической безопасности, что повысит эффективность борьбы с экономическими преступлениями и снизит давление на бизнес.

Принятие политики управления государственной собственностью, которая создаст условия для завершения приватизации нестратегических государственных предприятий, увеличит поступление в бюджет и уменьшит коррупционные риски.

Внедрение системы предотвращения неплатежеспособности юридических лиц, что уменьшит количество банкротств, снизит риски для инвесторов и банков, повысит общую устойчивость экономики.

Внедрение закона о REMIT, который обеспечит прозрачность и предотвращает манипуляции на рынке электроэнергии, улучшая конкурентную среду и углубляя интеграцию с энергетическим рынком ЕС.

На 2025 год План Украины предусматривает выполнение 56 шагов с потенциальным финансированием в размере 12,5 млрд евро. Достижения 2024 года повышают уверенность в реализации запланированных реформ в 2025 году.

Экспорт и логистика

Зерновой коридор обеспечил в 2023—2024 годах экспорт 57,5 млн тонн зерна, что превышает показатели предыдущего сезона (49,5 млн тонн в 2022—2023 годах). В целом порты обработали 97,2 млн тонн грузов, что на 57% больше, чем в 2023 году. Дополнительные пункты пропуска для наземного транспорта и уменьшение задержек на границе привели к повышению эффективности логистики.

По оценке KSE Institute, стабильная работа коридора позволила нарастить экспорт товаров на 11% в стоимостном выражении, что положительно повлияло на торговый баланс и снизило давление на курс гривны. Аналитические центры начали исключать риск остановки коридора из прогнозов, что повышает доверие к рынку.

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Слабые стороны

Разрушение энергетической инфраструктуры и военные риски

Постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру нанесли ущерб на десятки миллиардов долларов и заставили импортировать рекордные 4,1 ТВт-ч электроэнергии. Это оказало дополнительное давление на торговый баланс и валютный курс.

В результате повреждений и необходимости масштабных ремонтов цены на электричество значительно выросли, что усилило инфляционное давление и замедлило темпы экономического роста. Прогнозируемость этого фактора крайне низкая, поскольку зависит от ситуации на поле боя и эффективности систем защиты объектов энергоснабжения, а также состояния реализации проектов разветвленности энергогенерирующих мощностей.

Дефицит рабочей силы

Несмотря на рост зарплат примерно на 15% с поправкой на инфляцию в 2024 году, это не свидетельствует о здоровом состоянии рынка труда. По данным Института экономических исследований, индекс сложности поиска рабочей силы стабильно ухудшался на протяжении всей войны: для квалифицированных работников он вырос с 0,31 в начале 2024 года до 0,58 в ноябре. Для неквалифицированных работников этот показатель увеличился с 0,23 до 0,33 за тот же период.

Согласно квартальным опросам НБУ, дефицит кадров испытывают более 40% бизнесов, тогда как в 2023 году таких было всего 26%. Это существенно ограничивает возможности роста. В прогнозе KSE Institute предусмотрено замедление темпов повышения зарплат из-за уменьшения оптимизма работодателей по привлечению кадров и сокращению планов расширения производства. Это, со своей стороны, окажет негативное влияние на динамику ВВП в 2025 году.

Рост цен и инфляция

Инфляция начала стремительно расти летом и достигла двузначного уровня в ноябре, завершив год на отметке 12%. Главным фактором стал рост тарифов на электроэнергию для населения и производителей на 63%. Самый большой удар почувствовали компании, в себестоимости продукции которых большая доля приходится на энергозатраты.

Дополнительным фактором стал рост цен на сельскохозяйственную продукцию из-за неурожая, вызванного засухой. В ноябре цены на овощи повысились на 60%, на фрукты — на 25%. Значительный рост заработных плат, около 21%, также повлиял на увеличение себестоимости производства.

По прогнозам KSE Institute, 2025 год начнется с высокого уровня инфляции. Постепенное повышение учетной ставки НБУ удержит ее рост, но стабилизация цен и замедление инфляционного давления возможны только летом 2025 года.

Геополитическая неопределенность

В 2024 году политические изменения в Евросоюзе и США повлияли на геополитическую ситуацию вокруг Украины. На выборах в Европарламент несколько партий, ранее выражавших более сдержанные позиции по поддержке Украины, получили значительную долю мест. Хотя эти силы не формируют большинство, их влияние может стать фактором, который следует учитывать при формировании политики ЕС.

На локальных выборах в ряде стран тоже фиксировался рост популярности отдельных политических сил, что может повлиять на национальные позиции в отношении Украины.

В США результаты выборов вызвали вопросы в части поддержки Украины. Тем не менее, стратегическое партнерство между странами остается важным элементом глобальной стабильности, а дальнейшие договоренности будут играть ключевую роль.

Неритмичность финансовой помощи

В марте 2024 году Украина получила 9 млрд долл. финансовой помощи после двухмесячной паузы в поступлениях В общей сложности за год сумма международной поддержки составляла почти 42 млрд долл. Однако неритмичность выплат создавала кассовые разрывы, которые влияли на макроэкономическую стабильность.

В частности, это привело к снижению резервов на 3 млрд долл., ухудшению экономических ожиданий и необходимости прибегать к альтернативным методам финансирования ключевых расходов бюджета, включая оборонные расходы.

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Одобрение пакета макрофинансовой помощи ERA должно усилить стабильность поступлений в 2025—2027 годах. Однако риск бюджетных разрывов остается актуальным, и его влияние на экономику может сохраняться в последующие годы.