Как Payard.io упрощает финансовую жизнь предпринимателей и владельцев бизнеса за границей: современный необанк для бизнеса

В современном мире предприниматели стремятся к быстрым, удобным и надежным финансовым решениям. Традиционные банки часто не отвечают этим требованиям из-за бюрократии, высоких тарифов и ограниченных возможностей для международного бизнеса. Именно поэтому становятся более популярными необанки — цифровые финансовые сервисы, которые предлагают компаниям удобство, прозрачность и технологические решения. В качестве примера, Payard.io — один из перспективных необанков для бизнеса, который предлагает клиентам мультивалютный счет, выгодные тарифы, поддержку SEPA- и SWIFT-платежей и может использоваться в любой стране мира.

Международный необанк для предпринимателей и владельцев бизнеса

Payard.io создан для предпринимателей, которые работают за границей. Его клиентами являются малый и средний бизнес, фрилансеры, аутсорсинговые компании, технологические стартапы, агентства недвижимости, импортеры, экспортеры, украинские предприниматели за рубежом и физические лица, которые нуждаются в проведении валютных платежей. Главная ценность сервиса — возможность быстро и без лишней бюрократии получить доступ к финансовым инструментам, необходимым для ведения предпринимательской деятельности, а также хранению и управлению собственными средствами.

Открытие бизнес-счета в Европе может стать сложным процессом из-за правил работы традиционных банков. Payard.io решает эту проблему, предлагая простой онлайн банкинг с минимальными требованиями к документам. Кроме того, сервис предоставляет мультивалютный счет для предпринимателей, который позволяет легко работать с клиентами и партнерами по всему миру.

Учредителем сервиса является Елена Калинина, которая более 15 лет работала специалистом в сфере международного консалтинга. Работая с разными иностранными банками в мире, она собрала немалый опыт и понимание того, что именно нужно предпринимателям.

«Помогая людям масштабировать свой бизнес и выходить на международные рынки, я чувствую насущную боль своих клиентов, которая со временем не уменьшается, а растет, — потребность в стабильных и качественных быстрых банковских услугах», — говорит Елена.

Это натолкнуло ее на идею создания платежной платформы, которая предоставляла бы все необходимое для управления финансами, отличный инструментарий для криптовалюты и круглосуточную поддержку по финансовому менеджменту и международному законодательству.

Преимущества Payard.io

Есть немало причин для того, чтобы выбрать именно Payard.io, в качестве обслуживающего банка для бизнеса.

Одним из главных преимуществ сервиса является возможность открытия мультивалютного личного или бизнес-счета онлайн, без необходимости посещать банк. Это позволяет предпринимателям экономить время и сосредотачиваться на развитии своего дела.

Открытие в Payard.io мультивалютного счета позволяет работать сразу с несколькими валютами без дополнительных расходов на конвертацию (в настоящее время банком поддерживается EUR, USD, GBP, CAN). Это особенно важно для фрилансеров и IT-компаний, которые получают платежи из разных стран. Добавляем к этому криптовалютные счета, виртуальные и пластиковые карты в Payard.io, и получаем единый и удобный сервис для управления и обмена всех финансов.

Еще одна сильная сторона Payard.io — прозрачные тарифы. У многих традиционных банков есть скрытые комиссии, которые становятся неприятным сюрпризом для клиентов. Payard.io гарантирует прогнозируемые расходы на банковские услуги, что позволяет бизнесу эффективно планировать финансы.

Важной опцией является интеграция Payard.io с бизнес-платформами. Предприниматели могут легко подключать свои счета к бухгалтерским сервисам, платежным системам и фриланс-платформам, что упрощает управление денежными потоками.

Также Payard.io поддерживает SEPA- и SWIFT-переводы для бизнеса, что обеспечивает быстрые и удобные транзакции по всему миру. Это делает его идеальным выбором для многих компаний из разных отраслей.

Отдельно следует отметить функционал и качество клиентской поддержки. Персональный менеджер необанка сопровождает клиента на всех этапах: от подготовки документов до открытия счета. Также специалисты сервиса готовы предоставить юридическое сопровождение в вопросах регистрации и структурирования бизнеса так, чтобы он был готов к международной деятельности, поддержать в вопросах налогового и финансового законодательства (оптимизация налогов, ведение бухгалтерии, согласно международным стандартам) и предоставить консультации по многим другим вопросам, связанным с ведением международного бизнеса.

Кто может заинтересоваться Payard.io?

Бизнес-пользователи Payard.io относятся к нескольким основным категориям, у каждой из которых свои уникальные потребности и вызовы:

1. Предприниматели в Европе (средний бизнес). Это владельцы компаний, которые работают как на локальном, так и на международном рынке, — IT-компании, агентства недвижимости, онлайн-магазины, юридические или консалтинговые фирмы, агентства, импортеры и экспортеры. Им часто сложно открыть счет в традиционном банке из-за бюрократических преград и высоких комиссий.

Основные вызовы:

Отсутствие быстрого и удобного способа открытия счета.

Высокие расходы по международным платежам.

Непрозрачные тарифы и скрытые комиссии.

Потребность в мультивалютном счете для работы с клиентами из разных стран.

Как помогает Payard.io?

Позволяет открыть счет онлайн без посещения банка.

Предлагает мультивалютные счета для удобного ведения бизнеса.

У него конкурентные тарифы, которые позволяют сократить расходы.

2. Фрилансеры и стартапы. Payard.io — это также и банк для фрилансеров. Имеются в виду графические дизайнеры, программисты, копирайтеры, маркетологи, переводчики и другие специалисты, которые работают с международными клиентами и часто используют платежные платформы с высокими комиссиями. Молодые активно развивающиеся компании, особенно в сфере технологий, e-commerce и услуг. Им важно иметь доступ к удобным финансовым решениям для быстрой адаптации к рынку.

Основные вызовы:

Отсутствие мультивалютного счёта для работы с международными клиентами.

Высокие комиссии по платежным операциям.

Потребность в интеграции счета с фриланс-платформами.

Как помогает Payard.io?

Позволяет быстро открывать счета и управлять финансами онлайн.

Предлагает выгодные тарифы без лишних комиссий.

Интегрируется с другими бизнес-платформами для автоматизации финансовых процессов и с платформами для фрилансеров.

3. Аутсорсинговые компании. Речь идет об IT-компаниях, службах техподдержки, а также бизнесах, занимающихся BPO (Business Process Outsourcing). Они ведут расчеты с клиентами из разных стран и нуждаются в удобном управлении финансами.

Основные вызовы:

Высокие расходы по международным платежам.

Потребность в счетах в нескольких валютах.

Желание автоматизировать денежные операции.

Как помогает Payard.io?

Дает возможность работать с международными транзакциями без ограничений.

Обеспечивает прозрачность тарифов для прогнозирования расходов.

Предлагает интуитивно понятный интерфейс для удобного управления счетом.

4. Украинские предприниматели за границей. Те, кто переехал на временное или постоянное место жительства за границу из-за текущих вызовов, или хочет расширить географию своего бизнеса. Им важно быстро адаптироваться к новой финансовой среде и получать платежи без географических и юридических локальных ограничений. Конечно, Payard.io — также отличный европейский банк для украинских предпринимателей.

Основные вызовы:

Сложности с открытием счетов в иностранных банках.

Необходимость отвечать местным законодательным требованиям.

Потребность в финансовом партнере, который понимает особенности украинского бизнеса.

Как помогает Payard.io?

Позволяет быстро открыть счет для украинцев за границей.

Предлагает мультивалютные решения, в соответствии с международными стандартами.

Предоставляет консультации и поддержку для упрощения финансовой адаптации в любой стране мира.

5. Холдинги и международные компании

Холдинговые структуры нуждаются в эффективном управлении финансами между дочерними компаниями в разных странах. Payard.io предлагает централизованное решение для мультивалютных счетов и автоматизации денежных потоков.

Основные вызовы:

Сложности с открытием счетов в традиционных банках из-за многоуровневой структуры компаний.

Высокие расходы на международные транзакции.

Отсутствие единого финансового решения для управления счетами в разных странах.

Как помогает Payard.io?

Обеспечивает быстрое открытие мультивалютного корпоративного счета без бюрократических процедур.

Предлагает удобный механизм контроля финансов между подразделениями холдинга.

Позволяет автоматизировать международные платежи и снизить операционные расходы.

6. Инвестиционные компании

Финансовые организации, которые управляют активами и осуществляют транзакции на международном уровне, нуждаются в надежном банковском партнере с высокой скоростью обработки операций.

Основные вызовы:

Отсутствие банковского решения с гибким управлением счетами для различных инвестиционных проектов.

Высокие комиссии по конвертации валют и международным переводам.

Сложность соблюдения международных финансовых стандартов.

Как помогает Payard.io?

Предоставляет мультивалютные счета для эффективного управления активами в разных юрисдикциях.

Предлагает конкурентные тарифы и быструю обработку международных платежей.

Гарантирует соответствие международным финансовым стандартам, что упрощает юридическое оформление транзакций.

Как начать работу с Payard.io

Чтобы начать воспользоваться услугами Payard.io, достаточно пройти простую онлайн-регистрацию. Клиент онлайн или с помощью мобильного приложения заполняет краткую анкету, предоставляет необходимые документы и получает доступ к своему бизнес-счету всего за несколько дней.

Payard.io обеспечивает круглосуточную поддержку, чтобы клиенты могли быстро получить ответы на свои вопросы и решить любые технические запросы.

Чтобы оценить все преимущества сервиса, стоит просто пройти в Payard.io регистрацию и начать пользоваться современным финансовым решением для бизнеса.

Вывод

Payard.io — это не просто банк, а, скорее, партнер, проводник в цифровые финансы для собственников бизнеса и для предпринимателей, который помогает эффективно работать без границ, управлять средствами, экономить на банковских услугах и удобно работать с международными платежами. Его мультивалютные возможности, прозрачные тарифы и простой процесс регистрации делают его одним из самых лучших бизнес-решений за рубежом. Прекрасный вариант как для украинских, так и для международных компаний, которые ищут надежный онлайн-банк.