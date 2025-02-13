Петр Порошенко и бизнесмены Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Константин Жеваго, а также бывший нардеп Виктор Медведчук попали под бессрочные санкции из-за угроз государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также создания препятствий для устойчивого экономического развития. Об этом сообщила СБУ.
В СБУ объяснили, за что ввели санкции против Порошенко, Жеваго, Боголюбова, Коломойского и Медведчука
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Что известно
СБУ напомнила, что все подсанкционные лица являются фигурантами уголовных производств, которые расследуются разными правоохранительными органами.
Так, Порошенко и Медведчук ранее было объявлено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.
Речь идет об организации схемы закупки угля с оккупированных территорий для Центрэнерго, что «поставило Украину в энергетическую зависимость от россии и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик».
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Коломойскому сообщили о подозрении в легализации средств, полученных незаконным путем, завладении чужим имуществом.
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Комментарии - 9
враження, що поточна влада взагалі за повних дов****ів тримає людей, типу можна зробити шо завгодно, потім сказати якусь хрень, типу «а це не я, це все іпсо» і все буде в порядку
Звісно це все «не через те, що вова вирішив прибрати подалі від себе конкурентів і потенційних ворогів»)))
Зате добре видно, що різні кримінальні провадження закриваються «за браком інформації» і особи, яких намагались притягнути до відповідальності - зараз на керівних посадах.
Як то кажуть — не ту країну назвали «гондурас».