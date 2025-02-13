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13 февраля 2025, 14:27 Читати українською

В СБУ объяснили, за что ввели санкции против Порошенко, Жеваго, Боголюбова, Коломойского и Медведчука

Петр Порошенко и бизнесмены Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Константин Жеваго, а также бывший нардеп Виктор Медведчук попали под бессрочные санкции из-за угроз государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также создания препятствий для устойчивого экономического развития. Об этом сообщила СБУ.

Петр Порошенко и бизнесмены Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и Константин Жеваго, а также бывший нардеп Виктор Медведчук попали под бессрочные санкции из-за угроз государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также создания препятствий для устойчивого экономического развития.
Фото: depositphotos

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Что известно

СБУ напомнила, что все подсанкционные лица являются фигурантами уголовных производств, которые расследуются разными правоохранительными органами.

Так, Порошенко и Медведчук ранее было объявлено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Речь идет об организации схемы закупки угля с оккупированных территорий для Центрэнерго, что «поставило Украину в энергетическую зависимость от россии и подконтрольных ей предводителей псевдореспублик».

Читайте также: Зеленский ввел санкции против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука

Коломойскому сообщили о подозрении в легализации средств, полученных незаконным путем, завладении чужим имуществом.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
0
MAXAOH
MAXAOH
13 февраля 2025, 14:46
#
Ещё зима, а посадки уже начались?)))
+
+45
Mini Mi
Mini Mi
13 февраля 2025, 14:49
#
Ой та все знают причину
+
0
Я_ __
Я_ __
13 февраля 2025, 14:56
#
Ні ні, ви не розумієте, це все «іпсо»

враження, що поточна влада взагалі за повних дов****ів тримає людей, типу можна зробити шо завгодно, потім сказати якусь хрень, типу «а це не я, це все іпсо» і все буде в порядку
+
+30
Я_ __
Я_ __
13 февраля 2025, 14:55
#
Ну звісно «віримо» сбу, так само як «віримо» нбу в те що в нас «зростає» економіка, «сповільнюється» інфляція і «зростає» ввп країни))

Звісно це все «не через те, що вова вирішив прибрати подалі від себе конкурентів і потенційних ворогів»)))
+
0
SamBB
SamBB
13 февраля 2025, 14:56
#
Ахаха … запахло виборами і офіс почав легенько очкувати))) Та на 70% оточення сьогоднішнього президента можна такі санкції накласти…
+
0
TAN72
TAN72
13 февраля 2025, 15:13
#
Ахметова забыли🤔
+
0
SamBB
SamBB
13 февраля 2025, 15:47
#
Бойка, Бужанського,Новинського і ще з сотню якщо покопатись в тому ла…ні
+
0
Riojas
Riojas
13 февраля 2025, 15:13
#
Владимир Виссарионович проводит чистку электорального поля. Не отвлекайтесь, после победы разберемся.
+
0
Alek Cristo
Alek Cristo
13 февраля 2025, 16:28
#
Щось не бачу в пояснювальній СБУ прізвищ Зеленського і міністрів з політиками по всім напрямкам.
Зате добре видно, що різні кримінальні провадження закриваються «за браком інформації» і особи, яких намагались притягнути до відповідальності - зараз на керівних посадах.

Як то кажуть — не ту країну назвали «гондурас».
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