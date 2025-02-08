Коломойского снова оставили под стражей

Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства Игорю Коломойскому об изменении меры пресечения по делу о присвоении средств. Об этом сообщает «Суспильне».

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Сторона защиты Коломойского заявила о неточности в материалах дела и отсутствии доказательств ущерба. Адвокаты отрицали его причастность к преступлению и требовали изменить меру пресечения.

Прокурор привел доказательства обвинения, отметив, что наличных денег не было, а экспертиза подтвердила необоснованное увеличение активов. Следствие считает, что работы, на которые выделяли средства «Укрнафты», не производились, а деньги переводились на счет подозреваемого. Прокурор также заявил, что ВАКС не имеет полномочий контролировать это производство.

Читайте также: Конец нефтяной империи Игоря Коломойского

Кроме того, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство о сроке действия меры пресечения в виде содержания под стражей для Игоря Коломойского до 9 апреля, сообщает «Суспильне».

Суд продолжил меру пресечения по делу об организации заказного убийства юриста Сергея Карпенко в 2003 году. Прокурор приобщил к делу 5 томов с допросами свидетелей и выводами.

Напомним

2 сентября 2024 года СБУ, БЭП и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.

15 сентября Шевченковский районный суд переизбрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому, которое получило новое подозрение по трем статьям — по делу о завладении 5,8 млрд гривен. Судья изменил меру пресечения в части залога, установив ее размер 3 млрд 891 млн гривен.

7 сентября Коломойский получил подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен Приватбанка.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура после оглашения подозрения Игорю Коломойскому приняли меры по аресту его активов.