Carlsberg вышла из российского рынка со значительными потерями

Датская Carlsberg Group получила около 2,3 млрд датских крон (примерно $320 млн) при продаже пивоваренной компании «Балтика». При этом ранее Carlsberg оценивала объем своих российских активов в $1,06 млрд. Об этом говорится в финансовом отчете компании за 2024 год.

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Продажа «Балтики» ознаменовала конец более чем 25-летнего присутствия Carlsberg в россии.

Соглашение по продаже российского бизнеса было закрыто в конце прошлого года путём выкупа доли менеджментом (management buy-out, MBO). Покупателей и сумму сделки компания поначалу не раскрывала. Впоследствии стало известно, что Балтика перешла в собственность «ВГ Инвест».

«В рамках соглашения стороны урегулировали все нерешенные юридические споры, включая вопросы, связанные с правами интеллектуальной собственности. При этом Carlsberg получила денежное вознаграждение в размере примерно 2,3 млрд датских крон и сохранила 100% владения Carlsberg Kazakhstan и Carlsberg Azerbaijan», — говорится в сообщении.

Carlsberg владела восемью пивоваренными заводами в россии, где работало около 8 400 сотрудников.

Напомним

28 марта 2022 года Carlsberg объявила о продаже «Балтики» и прекращении инвестиций, производства, продаж и рекламы бренда в россии. В июне компания нашла покупателя для своего бизнеса, владеющего восемью пивоваренными заводами в россии. Доля «Балтики» на рынке тогда оценивалась в 27%.

16 июля 2023 года президент рф владимир путин передал активы «Балтики» во временное управление «Росимущества». В августе Carlsberg отказалась заключать соглашение, которое бы легитимировало захват активов, признав, что россия незаконно захватила бизнес, и заявив, что не будет поддерживать этот процесс.

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Из-за ограниченного сотрудничества с российскими властями с июля Carlsberg не смогла найти приемлемого решения по ситуации. В ответ на захват активов компания разорвала лицензионные соглашения на свои бренды в россии.

2 декабря 2024 Кремль исключил Baltika Breweries из перечня активов, находящихся под временным управлением, и передал контроль обратно компании Carlsberg.

В декабре 2024 года Carlsberg объявила о продаже акций российской пивоваренной компании «Балтика» структуре, принадлежащей ее двум топ-менеджерам.