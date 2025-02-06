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6 февраля 2025, 10:42 Читати українською

Российские миллиардеры Фридман и Авен продали свои доли в Альфа-Банке

Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен продали свои доли в Альфа-Банке, крупнейшем частном банке россии, а также в страховой компании «Альфа Страхование» своему давнему партнеру Андрею Косогову. Об этом пишет Лига со ссылкой на Financial Times.

Российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен продали свои доли в Альфа-Банке, крупнейшем частном банке россии, а также в страховой компании «Альфа Страхование» своему давнему партнеру Андрею Косогову.

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Что известно

Они рассчитывают, что после этого с них снимут западные санкции.

В 2024 году Фридман и Авен успешно обжаловали решение Евросоюза о введении санкций, действовавших с 28 февраля 2022 года по 15 марта 2023 года.

Однако санкции после этого дважды продолжались и остаются в силе из-за их статуса «ведущих бизнесменов, вовлеченных в экономический сектор, обеспечивающий значительный источник доходов» для Кремля.

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Сумма сделки с Косоговым, анонсированной еще в 2023 году, составляет примерно $2,5 миллиарда (240 млрд российских рублей). Фридман и Авен совместно владели 45% акций банка и 42% страховой компании.

До полномасштабной российско-украинской войны Косогов был миноритарием, но в 2022 году стал ведущим акционером, выкупив части Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Хан и Кузьмичев сами дали Косогову деньги ($7 миллиардов) для покупки их долей у LetterOne (инвестиционная компания группы Альфа). Вместе с тем, они сохранили опцион на выкуп этих долей в течение 10 лет.

Затем Косогов договорился купить части Фридмана и Авена в Альфа-Банке через кипрскую холдинговую компанию. Финансирование по этой покупке он получил от государственного Газпромбанка.

Теперь находящийся только под украинскими санкциями Косогов является крупнейшим акционером как Альфа-Банка, так и LetterOne.

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Источник: Минфин
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