В «Дии» заработала новая услуга для бизнеса

На портале «Дии» появилась новая услуга — представление декларации соответствия материально-технической базы требованиям охраны труда. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

«Услуга подачи декларации соответствия материально-технической базы требованиям охраны труда стала доступна на портале „Дии“ в разделе „Бизнеса“ как самостоятельная услуга», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта услуга остается частью комплексной публичной услуги «е-Предприниматель».

Ранее регистрация этого документа могла продолжаться до 5 дней, а теперь подать его можно в считанные секунды онлайн.

Декларация соответствия материально-технической базы — документ, который должны подавать в Гоструд предприятия, оперирующих тяжелыми машинами и механизмами. В «разрешении» невозможно подать неправильно оформленную декларацию, поскольку алгоритм сразу указывает на ошибки при заполнении.

По словам заместителя министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александра Циборта, только за 2024 год было зарегистрировано 12 612 деклараций.

Проект «Разрешение» реализуется Минэкономики в партнерстве с Минцифры и финансируется Европейским Союзом в рамках внедряемого FIIAPP проекта EU4DigitalUA.