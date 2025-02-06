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6 февраля 2025, 9:23 Читати українською

В «Дии» заработала новая услуга для бизнеса

На портале «Дии» появилась новая услуга — представление декларации соответствия материально-технической базы требованиям охраны труда. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

На портале «Дии» появилась новая услуга — представление декларации соответствия материально-технической базы требованиям охраны труда.
Фото: lb.ua
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Подробности

«Услуга подачи декларации соответствия материально-технической базы требованиям охраны труда стала доступна на портале „Дии“ в разделе „Бизнеса“ как самостоятельная услуга», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта услуга остается частью комплексной публичной услуги «е-Предприниматель».

Ранее регистрация этого документа могла продолжаться до 5 дней, а теперь подать его можно в считанные секунды онлайн.

Декларация соответствия материально-технической базы — документ, который должны подавать в Гоструд предприятия, оперирующих тяжелыми машинами и механизмами. В «разрешении» невозможно подать неправильно оформленную декларацию, поскольку алгоритм сразу указывает на ошибки при заполнении.

По словам заместителя министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александра Циборта, только за 2024 год было зарегистрировано 12 612 деклараций.

Проект «Разрешение» реализуется Минэкономики в партнерстве с Минцифры и финансируется Европейским Союзом в рамках внедряемого FIIAPP проекта EU4DigitalUA.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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