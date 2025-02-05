Денис Марчук: предложений земли немного, потому что все понимают, что цена на нее будет расти

Недавно правительство приняло Стратегию развития сельского хозяйства до 2030 года. Документ достаточно объемный и предполагает множество новаций. В частности, адаптацию нашего агросектора к нормам ЕС, которые достаточно жесткие. Новые требования к качеству семян, удобрений, средств защиты растений, пищевой продукции, переход на «зеленый» курс — это далеко не полный перечень новшеств, которые ожидают украинских аграриев.

Как при таких условиях будут работать фермеры и что изменится для потребителей агропродукции, «Минфин» спросил у заместителя главы Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука.

Почему аграрную Стратегию придется менять

Денис, почему государственную стратегию развития сельского хозяйства приняли именно сейчас, в разгар войны?

— Для каждого государства важен вопрос продовольственной безопасности и развития сельского хозяйства. Украина, как ни банально это звучит, — житница мира; на то, что происходит в нашей аграрной отрасли, обращают внимание на международном рынке.

Над принятой недавно стратегией в Украине начинали работать еще до полномасштабного вторжения. Сейчас лишь доработали в контексте стоящих перед страной требований, в том числе в русле евроинтеграции. Поэтому, с точки зрения национальной безопасности и гарантий мира, само появление этого документа — хороший знак. Мы засвидетельствовали, что Украина продолжит целенаправленно двигаться в рамках европейских требований, а наш агросектор останется понятным для мира и прогнозируемым.

Но, на самом деле, если откровенно, новая стратегия — в первую очередь рамочный документ. И говорить о том, что там четко определена поэтапность реформ, не приходится.

К тому же сейчас такие времена, что многое меняется, в том числе в аграрке. Не исключено, что и стратегию придется со временем корректировать.

Что именно может измениться?

— В самом ЕС мы видим неготовность продолжать курс, начатый 10−15 лет назад в рамках единой агрополитики.

Это можно увидеть на примере изменений настроений и результатов выборов в отдельных странах Евросоюза. Местный электорат все чаще предпочитает уже не «прозеленые» партии, как раньше. Видим тенденцию приверженности правым силам, которые выступают по факту против ограничений в рамках «зеленой» политики, и настроены сделать все для того, чтобы фермеры могли использовать те технологии, которые нужны для увеличения производства, а они не всегда «зеленые».

Такие настроения будут влиять и на политику Брюсселя. Думаю, что выборы в Германии в феврале этого года могут стать одним из катализаторов изменений в подходах к единой аграрной политике ЕС.

Почему именно выборы в Германии окажут такой эффект?

Правые силы, собирающие немалый электорат в Германии, придерживаются совсем не тех взглядов, которые сегодня лежат в основе европейской агрополитики. Германия, которая выделяет много денег на финансирование аграриев по всей Европе, сможет диктовать свои правила — как теперь нужно вести сельское хозяйство.

И здесь появляемся мы со своей стратегией, написанной четко под нынешние требования ЕС, которые уже завтра могут стать «старыми».

Так что, может произойти так, что в самом ЕС агросектор будет реформироваться, а мы начнем слепо выполнять предыдущие нормативы, которые уже заложены в нашу стратегию. И тем самым создадим для себя очень опасные тенденции.

Какие риски это создает для нашего агросектора?

Выполнение прописанных в стратегии норм весьма затратное, поэтому может ударить по конкурентоспособности нашей аграрной продукции. Поэтому нам нужно учитывать риски и быть готовыми к изменениям, но учитывая собственные интересы.

Читайте также: Тарифные войны в разгаре: как свои интересы должна отстаивать Украина

«Зеленая» аграрка — дорогое удовольствие: как Украине защитить свои интересы

Как это может выглядеть на практике?

— К примеру, можно прописать два варианта прохождения евроинтеграции для наших аграриев. Первый — для тех, кто сознательно соглашается выполнять все нормы единой агрополитики ЕС (в части безопасности продуктов, средств защиты растений, удобрений, благополучия животных и т. п. ). Для них должен активно открываться европейский рынок, в том числе доступ к субсидиям и дотациям, которые есть на сегодняшний день в еврозоне.

Второй — для тех, кто не ориентируется на европейский рынок (скажем, хочет работать исключительно на внутреннем рынке или на других рынках вне ЕС). Для них все европейские нормы тоже должны быть обязательными, но не сразу, а в течение, скажем, 20 лет после вступления Украины в ЕС.

Поскольку, если сразу начать тотально перестраивать наше сельское хозяйство под европейские критерии, то наш агробизнес просто исчезнет, даже в рамках внутреннего рынка, не говоря уже об экспортном потенциале. Потому что заложенные в стратегии нормы достаточно затратные, да еще и без каких-либо компенсаций.

Сколько может стоить выполнение новых норм?

— Конечно, в рамках конкретного хозяйства все индивидуально. Но, однозначно, это очень дорого. Для Европы аграрка — это не только и не совсем бизнес, это — социальный проект, поддержка развития территорий. У нас же агросектор — полноценный бизнес, функционирующий по факту без дотаций и государственной поддержки, и является крупным налогоплательщиком на местах.

Поэтому, к примеру, если придется следовать всем нормам, прописанным в стратегии по удобрениям, средствам защиты растений и т. п. , и никто ничего фермерам не будет компенсировать, то они просто станут неконкурентными со своей продукцией. В частности, по сравнению с такими крупными поставщиками аграрного сырья, как Аргентина, Бразилия или россия.

Среднеевропейские расходы на гектар угодий — 300−500 евро. То есть нам нужно 10−12 млрд евро в год. Согласится ли Европа давать нам такие средства в ближайшее время — неизвестно. К тому же есть риски создания дополнительного конфликта с местными фермерами, у которых уже и так куча претензий к нашим аграриям. Потенциально столь большое финансирование для Украины может спровоцировать настоящий аграрный кризис в самой Европе.

Что изменится для украинских потребителей

Что изменит выполнение новой стратегии для украинских потребителей? Ведь в документе прописаны более жесткие требования к качеству пищевой продукции.

— На самом деле, многие из этих требований мы уже выполнили, потому что начали реформировать отрасль еще с 2014 года. Процессы отслеживания продуктов питания активно реализуются. Программа «Від лану — до столу» уже сейчас позволяет контролировать качество продукции и все действия производителей.

К тому же многие компании хотят полноценно работать на мировом рынке, а во многих странах требования по происхождению и качеству продукции не менее жесткие, чем в ЕС. Скажем, в Китае требования даже более строгие, чем в Европе. Поэтому и в зерновом, и в животноводческом направлении многие современные нормы и требования уже реализованы, причем бизнес сам вводит стандарты, сертифицирует переработку и т. д.

Но все же, с новой стратегией украинцы могут рассчитывать, что еда станет более качественной?

— А у нас она разве некачественная? Украинские продукты питания не менее качественные, чем в ЕС. Конечно, бывают нюансы, все зависит от производителя, цены, но система контроля у нас достаточно серьезная. Среди перерабатывающих предприятий уже наверняка нет таких, у которых нет программ отслеживания продукции. Мы даже опережаем в этом плане многие страны мира.

О текущих проблемах агросектора

В Стратегии перечислено несколько проблем в агросекторе, спровоцированных войной. Насколько эти сложности весомые для аграрного бизнеса?

— На самом деле, сейчас проблема номер один для аграриев — это бронирование. В стратегии о нем ничего не пишут, но война идет, а людей не хватает. И все эти изменения, которые иногда вносятся в правила бронирования, очень сильно бьют по рынку. А учитывая, что работники агросектора, жители сел, одними из первых попали под мобилизацию, можем констатировать, что у нас сложилась критическая кадровая ситуация.

Вот сейчас установилась теплая погода, и на юге уже начались полевые работы, а работать во многих хозяйствах некому.

Но сейчас же есть возможность забронировать сотрудников, в том числе и в аграрном секторе…

Власти сформировали критерии для бронирования, но они по факту не решают проблему.

К примеру, для малых предприятий зарплатная планка в 20 тыс. грн в месяц — просто неподъемная. Определено количество рабочих мест для хозяйства со 100 гектарами угодий. Но фермеру, работающему на такой площади, не нужно 20 рабочих. И все эти хозяйства просто «слетают» с бронирования.

Для хозяйств, у которых в обработке более 500 гектаров, бронирование проводится не на уровне областных администраций, а через профильное министерство. Но таких хозяйств у нас тысячи, и все они сейчас закидывают письмами министерство, где и так не хватает людей. Эти листы нужно обработать в ручном режиме, идут задержки, а в это время людей мобилизуют.

В Стратегии также упоминается проблема разминирования. Можно ли это делать уже сейчас?

Конечно, есть и проблема с разминированием. Вопрос быстро не решается, потому что все упирается в финансирование. Вспомним 2024 год, когда финансирование частично сняли, перекинув средства на другие программы, и многие деньги так и не получили. Из 3 млрд, предусмотренных на разминирование, потрачено по назначению всего около 500 млн.

На этот год в бюджете предусмотрено только около миллиарда гривен. При этом разминирование гектара земли может стоить от 4 до 10 тыс. долларов, в зависимости от сложности работ. Мы понимаем, что с обещанными государством деньгами мало что удастся сделать.

Аграрии Херсона, Харькова, Николаева разминируют земли собственными силами, но им тоже очень не хватает финансирования. Здесь важно, чтобы действовали программы кредитования, специальные условия финансирования и т. д.

Могут ли здесь помочь банки?

Здесь история другая. На контролируемые Украиной территории переехали многие аграрии с временно оккупированных территорий, и банки требуют от них уплаты кредитов, которые брались до полномасштабного вторжения.

Люди остались без ничего, вернулись на контролируемые территории, а здесь их «дожимают» банки. По кредитам владельцы бизнеса выступали поручителями. И сейчас у них забирают все, что есть. Это огромная беда, потому что таких случаев много. А параллельно эти предприниматели общаются с теми, кто остались на оккупированных территориях, узнают, что враг создает условия, дает топливо, удобрения. То есть мы фактически толкаем людей на то, чтобы они возвращались на оккупированные территории.

Какой выход видите?

Мы инициировали законопроект, который перед Новым годом прошел первое чтение, и которым замораживается выплата по кредитам и лизингу для прифронтовых, фронтовых и оккупированных территорий.

Сейчас идет согласование, надеемся в ближайшее время документ будет вынесен на второе чтение, и людей прекратят терроризировать.

О прибыльности бизнеса во время войны, блокировке границ и новых правилах от ЕС

С начала войны аграрии жаловались на убыточность своего бизнеса. Но в прошлом году ситуация резко изменилась. Почему?

— Действительно, 2022 и 2023 год — это были сплошные потери, частично вытягивали из минусов только масличные культуры, а вот зерновая группа была убыточной. Многие были вынуждены перекредитовываться на следующие сезоны, а были и те, кто просто закрылись.

В 2024 году по зерновым есть определенная прибыль, хотя и не во всех регионах. Южные и северные области из-за засухи многое потеряли. Скажем, потери по кукурузе достигают 10 млн тонн, это очень много. Но в целом ситуация с рентабельностью намного лучше, чем в предыдущих годах.

Главная причина — рост закупочных цен. Если в 2023 году хозяйства продавали пшеницу по 120 долларов за тонну, то в прошлом году — уже за более чем 190, а если сами привозили в порты, то и за 200−220 долларов.

Цены повысились за счет увеличения спроса на мировом рынке. Кроме того, улучшилась логистика, она уже не дает таких больших потерь, как раньше, потому что работает морской коридор.

Поэтому, несмотря на уменьшение урожая в 2024 году, Украина заработала на экспорте 24,7 млрд, против 22,5 млрд в 2023 году.

Как в ближайшее время изменятся условия для украинского агроэкспорта в ЕС?

— Сейчас идут переговоры о продлении для Украины беспошлинного экспорта агротоваров в Европу. В ЕС хотят несколько изменить условия, адаптировать их под программу нашей евроинтеграции. Ожидается, что будет больше контроля, в частности, по поставкам продукции, критической для местных фермеров (сахар, яйца, курятина и т. д. ). Но, как будут выглядеть условия экспорта в окончательном варианте, пока сказать сложно.

Угрожают ли нашим экспортерам новые блокировки границ и ухудшение ситуации с логистикой?

— Правительство Польши пытается сделать невозможными новые блокировки, признав пограничные пункты пропуска объектами критической инфраструктуры, где нельзя проводить акции протеста. Если эти правила будут нарушаться, протестующие уже будут иметь дело с полицией. Как это будет работать на практике — увидим.

Могут ли наши аграрии перестраховаться от «сюрпризов» в Европе, и работать более активно на других рынках?

— Они так и делают. Закрыли европейский рынок для нашего сахара, экспортеры начали работать на других рынках и в целом экспортировали более 700 тыс. тонн в Азию, Африку. Китайский рынок, который из-за логистических проблем с начала войны был частично ограничен для нашей продукции, снова активизировался. Туда, в частности, начали поставлять украинский мед. То есть, если закрывается одна дверь, аграрии стучат в другую.

В новой Стратегии прописан переход агросектора на «зеленую» концепцию. В его рамках, например, предусмотрено увеличение производства биогаза. Для бизнеса это интересно?

— Да, это выгодное направление, и компании уже им занимаются. Есть возможность прямых поставок в ЕС. Но такой бизнес осваивают в первую очередь крупные предприятия.

О рыночной цене украинской земли

В прошлом году резко выросла продажа сельскохозяйственных земель. Чем это объясняется?

— Активно выросла — это, скорее, о динамике. Потому что в цифрах продажи достаточно небольшие, особенно, если учитывать, что в Украине 32,5 млн гектаров угодий, а продается несколько сотен тысяч.

Ажиотажа нет. Предложений на рынке не так много, потому что все понимают, что земля — это капитал, цена будет расти, а конкуренция между агропроизводителями за угодья провоцирует рост арендных ставок.

Спрос на землю есть, в том числе со стороны релоцированных предприятий. Но, конечно, те цифры, о которых рассказывают в Аграрном фонде — 40 тыс. годовой платы за гектар государственной земли — это, скорее, исключение. Экономики здесь нет, наверное, хозяйства просто перестраховываются, желая обезопасить себя от появления конкурентов по соседству, и потому готовы платить даже в убыток.

Бизнес может потянуть аренду не более 12−14% от нормативно-денежной оценки земли, которая на сегодняшний день составляет 35 тыс. грн за гектар.

Читайте также: Цена аренды земли взлетает: сколько стоит надел и как изменится его стоимость в ближайшие 5 лет

Можно ли уже прогнозировать, какой урожай нас ожидает в 2025 году?

— Из-за необычного потепления активизировались вегетационные процессы. Пока не похолодало, никаких рисков это не несет. Но, если ударят морозы до 10 градусов и больше, и не будет снежного покрова, можем получить значительные потери по растениеводству и ягодам.

Справка «Минфина»

Стратегия развития сельского хозяйства и сельских территорий на период до 2030 года предусматривает немало нововведений.

Ключевые нормы такие: